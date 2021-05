Google ohlašuje nástroje Android Auto, díky nimž CarPlay vypadá starý

Podrobně v I / O 2021 začátkem tohoto týdne je integrace widgetu Google Assistant funkcí, která také vylepšuje prostředí Android Auto, díky čemuž CarPlay nakonec vypadá jako zastaralá a zastaralá škola.

Google chce konkrétněji poskytnout Asistentovi Google přístup k informacím uloženým nástroji. Jinými slovy, asistent bude schopen získávat informace z nástrojů ve vašem telefonu a poté provádět řadu akcí podle nalezených dat.

Pokud například používáte widget ze své oblíbené restaurace, bude si Google Assistant moci objednat jídlo pomocí informací, které najde v nástroji, jako je nabídka, kterou jste dříve vybrali jako oblíbenou. Stejně jako u obchodů s potravinami a seznamů úkolů je i Google Assistant schopen přečíst všechny tyto věci a podle toho jednat.

Jak to tedy vylepší prostředí Android Auto? Je to ve skutečnosti tak jednoduché, že Google chce, aby se tyto gadgety nejprve objevily v autě, což řidičům usnadňuje provádění dalších akcí, aniž by spustili oči ze silnice.

Teoreticky mohou uživatelé Android Auto také spoléhat na Google Assistant při dalších akcích, jako jsou ty, které jsou uvedeny výše, protože informace o nástroji se zobrazí přímo na jejich hlavních jednotkách.

Google také oznámil další důležité změny v Android Auto, včetně podpory pro Fast Pair, díky nimž bude nastavení aplikace plynulejší. Při použití funkce Fast Pair se vaše zařízení Android spáruje s hlavní jednotkou ve vozidle automaticky, čímž se nastaví bezdrátové zařízení Android Auto a připraví se na další jízdu. Tato funkce však bude k dispozici pouze s kompatibilními hlavovými jednotkami.