Google Assistant nastavuje nový design Dropdown a zvuky mikrofonu و

Nejnovější vizuální aktualizace Asistenta ve formátu koncem roku 2020 Saw light bar přichází na všechna zařízení Android. Google nyní pracuje na novém designu, který využívá rozbalovací nabídky k zobrazení více informací, zatímco Asistent získává nové zvuky mikrofonu.

O aplikaci APK Insight: V tomto příspěvku „APK Insight“ jsme rozbalili nejnovější verzi aplikace, kterou Google nahrál do Obchodu Play. Když tyto soubory dekompilujeme (v případě aplikací pro Android se nazývají soubory APK), můžeme v této nápovědě vidět různé řádky kódu v možných budoucích funkcích. Pamatujte, že Google může nebo nemusí tyto funkce dodávat vůbec, a naše interpretace toho, o co jde, může být neúplná. Pokusíme se však umožnit těm, kteří se chystají dokončit, aby vám ukázali, jak by vypadali, kdyby si účtovali poplatek. S ohledem na to pokračujte v čtení.

Po aktivaci list nezabírá celou obrazovku, aby pomohl zachovat kontext na pozadí. Avatar vašeho profilu se stále zobrazuje v pravém horním rohu, ale na zadní straně je nyní tlačítko ve tvaru korálků pro vstup z klávesnice, protože v dolní části obrazovky je umístěn čtyřbarevný mikrofon s efektem průhlednosti. Není jasné, zda se jedná o konečný design, ale důraz na zadávání textu je zajímavou volbou.

Velkou změnou je, jak chce Google na obrazovce zobrazovat více informací. Namísto ohromení uživatelů zdroji karet a webovými výsledky poskytne Google Assistant uživatelům možnost skrýt výsledky prostřednictvím rozbalovacích nabídek. V tomto případě vidíme „Na mé obrazovce“ a „Doporučeno“.

První je docela přímočarý – i když pro výsledky web / aplikace existují mnohem větší tlačítka, zatímco druhý je pouze seznam obecných akcí. Nezdá se, že by to bylo kontextové, zatímco toto je nejnovější snaha společnosti Google dále vzdělávat o schopnostech asistenta. V dnešním přepracování světelného pruhu můžete přejetím prstem nahoru po panelu zobrazit podobný náhled.

Nové zvuky mikrofonu Google Assistant

“otevřít mikrofon “

Starý

Nový

Google také pracuje na nových hlasech doprovázejících hlasové zážitky Asistenta. Začíná to, když je Assistant zapnutý zvoněním „open_mic“, které je měkčí a méně ostré, což lépe odpovídá designovému jazyku vhodnému pro Google. Stejné změny jsou aplikovány na „close_mic“, zatímco „think“ / analyse začíná agresivně a mizí místo neustálého ozvěny.

Tyto aktualizace jsou ve stejném duchu jako Vrhněte nový hlas Letos pro chytré obrazovky a reproduktory. Ještě není vydána s aplikací Google 12.21.

Close_mic

Starý

Nový

myslící

Starý

Nový

