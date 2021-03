Globální průmysl vodíkových sponek 2021-2035 s profily klíčových hráčů: Air Liquide, British Petroleum, FuelCell Energy, Linde Group, Shell a další

DublinA 9. března 2021 / PRNewswire / – soubor „Global Market of Hydrogen Fuel Station Market, 2021“ Zpráva byla přidána do ResearchAndMarkets.com Ukázat.

S 584 vodíkovými stanicemi zavedenými do konce roku 2020 zažívá trh s vodíkovými čerpacími stanicemi prudký růst.

Terminály jsou nasazovány na mnoha trzích mílovými kroky, což zvyšuje vyhlídky na široké přijetí FCV spotřebiteli.

Publikační činnost je zvláště aktivní v Asie a Tichomoří, Kde Japonsko Je to jasná vlajková loď s přibližně 150 rozloženými vodíkovými elektrárnami. Nejrychlejší růst však v Čína Bylo uvedeno do provozu více než sto vodíkových stanic.

Jižní KoreaA Rakousko A Dánsko Jsou to první země, ve kterých bylo rozmístěno dostatek vodíkových stanic, aby umožnily FCV cestovat po celé zemi. Ve Spojených státech byly vodíkové stanice rozmístěny v Kalifornie Umožňuje FCV cestovat kamkoli ve státě a je podporováno sítí vodíkových paliv.

v Evropa„Skutečný zodpovědný za nasazení vodíkových elektráren Německo. Navíc, Francie A Holandsko Je vidět rychlé nasazení nasazení.

ve Spojených státech, Kalifornie Snaží se rozšířit rozmístění vodíkových stanic a na severovýchodě se rychle rozvíjí síť vodíkových stanic. Na Středozápadě Ohio Viděl mírný nárůst nasazení.

Vzhledem k tomu, že autobusy a nákladní automobily poháněné vodíkovými palivovými články získávají na trhu větší přijetí, jsou stále více využívány vodíkové stanice pro těžkou dopravu. V nadcházejících letech se vodíkové palivové články začnou používat k pohonu vlaků, letadel a námořních lodí, což povede k dalšímu růstu vodíkových stanic.

Peněžní částky čerpané do nasazení vodíkových elektráren jsou obrovské a často se získávají prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru. Nasazení dobře předznamenávají absorpci vozidel na vodíkové palivové články, včetně osobních, autobusových a nákladních. Do roku 2035 budou vodíkové elektrárny pokrývat většinu z nich spojený státA západní EvropaA ČínaA Japonsko, A Jižní Korea.

V roce 2020 bylo více než 50 procent vodíkových elektráren Asie a Tichomoří„A více než třetina byla v Evropa.

V roce 2035 bude distribuce vodíkových stanic spravedlivější Asie a Tichomoří Bude i nadále vést trh, následovaný Evropa.

Hlavní témata

1. Shrnutí

2. Rozsah studie

3. Infrastruktura na vodíkové palivo

3.1 Globální přehled

3.2 Globální nasazení

3.3 Organizace

3.3.1 Rada pro vodík

3.3.2 Vyzkoušejte to

4. Asie a Tichomoří

4.1 Nasazení vodíkových zařízení

4.2 Organizace

4.2.1 Mezinárodní asociace pro vodík a palivové články

4.2.2 Asijsko-pacifická vodíková asociace

4.3 Země aktivita

4.3.1 Austrálie

4.3.2 Čína

4.3.3 Indie

4.3.4 Japonsko

4.3.5 Malajsie

4.3.6 Jižní Korea

4.3.7 Tchaj-wan

4.3.8 Ostatní asijské a tichomořské země

5. Evropa, Střední východ a Afrika

6. Evropa (S výjimkou severských zemí)

6.1 Nasazení

6.2 Organizace

6.2.1 Závazky palivových článků a vodíkových kloubů

6.2.2 Vodík Evropa

6.2.3 Evropský výzkumný vodík

6.2.4 Mobilita vodíku v Evropě

6.2.5 COHRS

6.2.6 TEN-T

6.2.7 Koncept hitu

6.2.8 Projekt HIT-2

6.2.9 H2 Smlouva

6.2.10 Ahoj pět

6.2.11 roj

6.2.12 H2FUTURE

6.2.13 Vysoký projekt města V.LO

6.2.14 HyFLEET: Pěkné

6.2.15 Projekt Zero Regio

6.2.16 H2PiyR

6.3 Země aktivita

6.3.1 Rakousko

6.3.2 Belgie

6.3.3 Česká republika

6.3.4 Estonsko

6.3.5 Francie

6.3.6 Německo

6.3.7 Itálie

6.3.8 Irsko

6.3.9 Lotyšsko

6.3.10 Holandsko

6.3.11 Polsko

6.3.12 Slovinsko

6.3.13 Španělsko

6.3.14 Švýcarsko

6.3.15 Spojené království

6.3.16 Ostatní evropské země

7. Severní region

7.1 Nasazení

7.2 Organizace

7.2.1 Skandinávské partnerství s vodíkem

7.2.2 Severní vodíkový koridor

7.3 Země aktivita

7.3.1 Dánsko

7.3.2 Finsko

7.3.3 Island

7.3.4 Norsko

7.3.5 Švédsko

8. Střední východ & Afrika

8.1 Nasazení

8.2 Země aktivita

8.2.1 Izrael

8.2.2 Ostatní země Středního východu a Afriky

9. Amerika

9.1 Činnosti šíření vodíkové stanice

9.1.1 Přehled trhu

9.1.2 Vodíková dálnice a čerpací stanice

9.2 Vládní politiky a iniciativy

9.3 Západní USA

9.3.1 Přehled

9.3.2 Průmyslové organizace

9.3.3 Vládní politiky a iniciativy

9.3.4 Stavba vodíkové stanice

9.3.5 Související iniciativy

9.4 Východní Spojené státy

9.4.1 Přehled

9.4.2 Průmyslové organizace

9.4.3 Vládní politiky a iniciativy

9.4.4 Výstavba vodíkové stanice

9.5 Kanada

9.5.1 Přehled

9.5.2 Průmyslové organizace

9.5.3 Vládní politiky a iniciativy

9.5.4 Výstavba vodíkové stanice

9.5.5 Související iniciativy

9.6 Latinská Amerika

9.6.1 Brazílie

9.6.2 Ostatní země Latinské Ameriky

10. Prodejci vodíkových stanic

10.1 Přehled

10.2 Hlavní společnosti

10.2.1 Air Liquide

10.2.2 Air Products and Chemicals, Inc.

10.2.3 Energetické systémy Ballard

10.2.4 British Petroleum

10.2.5 FuelCell Energy, Inc.

10.2.6 Hydrogen Corporation

10.2.7 Síla ITM

10.2.8 Skupina Linde

10,2,9 ve vodíku

10.2.10 Palivové články Nuvera

10.2.11 Zástrčka

10.2.12 Náhoda

10.2.13 Ostatní společnosti

11. Očekávání trhu

11.1 Přehled

11.2 Nasazení vodíkové stanice

11.2.1 Globální nasazení vodíkové stanice

11.2.2 Nasazení vodíkových elektráren v asijsko-pacifickém regionu

11.2.3 Nasazení vodíkových elektráren do EMEA

11.2.4 Nasazení vodíkových elektráren v Severní a Jižní Americe

11.3 Výnosy vodíkových elektráren

11.3.1 Globální výnosy z vodíkových elektráren

11.3.2 Asijsko-pacifické vodíkové elektrárny

11.3.3 Příjmy vodíkových elektráren v EMEA

11.3.4 Příjmy vodíkové elektrárny v Americe

12. Závěry

12.1 Vodík jako palivo

12.2 Šíření paniky

12.3 Nasazení vodíkové stanice

12.4 Požadavky na financování

12.5 Zákaznická zkušenost

12.6 Jiné výsledky



