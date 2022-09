Existuje příspěvek na sociální síti, který jsem napsal asi před rokem. Byl to tvarovaný portrét Vladimira Putina ve středověké koruně. Moje poznámka pod čarou zněla: Zhruba za sto let, až se v prvních desetiletích jednadvacátého století usadí prach, budou lidé možná schopni prozkoumat současnou globální změnu, která vedla k opětovnému vzniku civilizačních impérií. A když tak učiní, nazývají tohoto muže (Putina) prvním carem 21ulice století.

Ale zatímco Putin a jeho synové z Petrohradu patří možná mezi pět nejdůležitějších prvků probíhající globální transformace, můžeme si je nechat stranou pro jinou příležitost. Tento počáteční signál má pouze dva důvody. Za prvé: Přestože má Čína v dnešním světě neuvěřitelný vliv, Peking se bojí frontálních válek. Na druhou stranu Rusko, ať už slabé nebo ne, nikoho neopouští. Bohužel války zůstávají rozhodující i dnes, protože unipolarita se nezhroutí bez boje. Za druhé: Tento článek zdůrazňuje některé Putinovy ​​činy jako příklady, spíše než aby hodnotil všechny multipolární aspiranty, jako je Írán, Izrael nebo Čína. Ušetří to spoustu času.

První známky regionální dynamiky se objevily během rusko-gruzínské války v roce 2008, ve které Putin rozdělil Gruzii. NATO bylo ve stavu expanze od rozpadu Sovětského svazu, a přestože Rusko nemohlo udělat málo, aby se této expanzi během prvních dvou fází bránilo (Polsko, Maďarsko, Česká republika, pobaltské státy), mělo dost síly, aby se transformaci bránilo. . Z Gruzie ano. Známky měnících se časů se znovu objevily v září 2015, kdy Putin vyslal vojáky do Sýrie a během týdnů rozložil síť ISIS – o něco, o co se Spojené státy a Západ zjevně pokoušely roky. A v únoru 2022 zahájil speciální vojenskou operaci (SMO) na Ukrajině, aby zastavil další pokus NATO přiblížit se k ruským hranicím.

Nyní, šest měsíců po rusko-ukrajinské válce, regionální geopolitické kluby rychle mění své priority. Indie například zůstala nezavázaná k pokračujícímu úsilí vedeném Spojenými státy a Západem přimět Dillí, aby zesměšňovalo Rusko na mezinárodních fórech. To je jen jeden příklad tohoto posunu. Moskva je přitom v neustálém kontaktu s téměř celým globálním jihem, který představuje většinu světové populace a krajiny, a aktivně spolupracuje s různými regionálními mocnostmi na měnících se světových systémech – od Saúdské Arábie, Íránu či Turecka, a také s různými regionálními velmocemi. z centra. Asie až po Afriku, zatímco Čína tiše zvyšuje svou hru kolem Střední a Jižní Ameriky. Existují aliance jako EAEU nebo Greater Eurasia Partnership, kde existují vyhlídky na nové finanční systémy, jejichž cílem je obejít dolar.

Výsledky byly zajímavé. Zatímco velká část Afriky se zdržela kritiky Ruska kvůli Ukrajině, Spojené státy oznámily svůj postoj realizace Že v afroamerických vztazích existovala historická prázdnota, protože s Afrikou vždy zacházeli jako s „odděleným světem“, a že jen asi 1,2 % např. obousměrného obchodního toku se subsaharskou Afrikou bylo něco, co bylo třeba obnovena.

Snáze se řekne, než udělá! Vzhledem k tomu, že sociální média redukují mainstreamová média na papírové tygry, a to i přes aktivní/pasivní cenzuru obsahu, kterou pravidelně praktikuje Facebook nebo YouTube, je otázkou, do jaké míry je svět ochoten těmto prohlášením věřit nebo jakou důvěru vkládá do lídrů, kteří držte unipolární a najděte ramena, ze kterých budete střílet.

Stejný Článek – Komodita Z Bloombergu zmiňuje blízkost mezi Afrikou a Čínou nebo Ruskem, protože tyto dva se liší od vnitřní politiky afrických zemí; Něco, co Západ nedokáže. Čtenáři – a dokonce i nyní z Indie – se mohou snadno smířit s pokračujícími zásahy Západu. Například o tom, jak se Spojené státy neustále snaží destabilizovat Indii podněcováním extremismu prostřednictvím levicových médií, univerzit či nevládních organizací a muslimských a místních politických skupin.

Zatímco na jedné straně je široké pokrytí toho, jak Kreml zachází s těmi, kdo uzavírají dohody jako s rovnocennými partnery, existuje dostatečný počet mezinárodních organizací. OTEVŘENO o tom, jak Spojené státy v těchto dnech provádějí své podnikání v oblasti svobody a svobody. Zmrazili 7 miliard dolarů z Afghánistánu.

Podle ministerstva ropy v Sýrii kradou Spojené státy z ropných polí ve východní Sýrii 66 000 barelů ropy denně (83 % denní produkce Sýrie). Syrské ropné ztráty činily asi 105 miliard dolarů (připočteme k 7 v Afghánistánu). Spojené státy od začátku války na Ukrajině zabavily 300 miliard dolarů z fondů ruské státní pokladny. Spojené království ukradlo venezuelské zlato v hodnotě 1 miliardy dolarů a Spojené státy mají dobré postavení v CITGO – jediném největším zdroji venezuelských příjmů – plánujícím jeho prodej. Hrubý odhad je, že sankce stály íránskou ekonomiku bilion dolarů. Samozřejmě, že v současnosti existuje tlak na to, aby Ukrajina obětovala své vlastní obyvatelstvo, ekonomiku a zemi – což se netýká jen Ukrajiny, ale i Evropy.

Nikdy nešlo ani tak o liberální demokracii, jako spíše o modifikovaný imperialismus. Globální jih si už nebyl jistý, zda preferuje toto uspořádání. Zároveň se nečeká, jakým směrem se to otočí. „Benevolentní hegemon“, tedy Západ, je zraněn a mimo svou strategickou hloubku. Určitě dojde k pomstě a bude to špatná pomsta.

Část je již vidět v Indii. Vláda vedená BJP po krátkém projevu odhodlání (zdržela se kritiky Ruska) udělala drastický obrat. Došlo k několika rychlým americkým zásahům do vnitřních záležitostí Indie. návštěvy Nolanda nebo Rosenberga a komunální nepokoje bezprostředně poté; Vyslanec CIA, který navštíví téma LGBTQ a okamžité oznámení operací na změnu pohlaví, které se poté provádějí pod vedením Ayushmana Bharata, nebo pokračující tlak USA na přijetí 117 milionů USD, které nyní plánují zaplatit v rámci obav o „lidská práva“, jsou některé z ti hodní Povšimnutí. Sektářské/sektářské nepokoje, sociální nepokoje nebo stažení „porušování lidských práv“ z ničeho nic proti zvoleným vládám jsou předchůdci barevných revolucí.

Proces opětovného vzniku civilizačních říší pokračuje. Stačí zhodnotit Rusko, Čínu, Írán a Turecko. Indie také zažívá rodící se hnutí indické identity. Můžeme si vzít vodítko od začínajících hráčů, spíše než podlehnout americkým pravidlům barevných revolucí, o které se vláda, jak se zdá, zajímá více. A pokud si Nové Dillí myslí, že může jít s proudem, a pak jedním šmahem přechytračit vztah mezi Západem, islamisty a komunisty, ocitne se vláda BJP na špatném konci provazu.

(Arindam Mukherjee je geopolitický nadšenec a autor JourneyDog Tales, The Puppeteer a A Matter of Greed.

