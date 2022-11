Glasgow | Náhled BJK Cupu: Silná sestava Světového poháru žen

Finále Billie Jean King Cup by Ginbridge se bude konat v Emirates Areně v Glasgow příští týden od 8. do 13. listopadu, kde bude hostit Velká Británie s 11 dalšími národními týmy, které se účastní soutěže ženských týmů.

to by se mi líbilo [Iga Swiatek] Počkejte ještě chvíli [to decide]Protože nikdy nevíš, jak dopadneš. Chci říct, prostě nevíš. A tady musíte sami objevit, co je pro vás důležité. Pro mě by to bylo bez rozmyslu. Billie Jean Kingová

BBC Sport a BT Sport poskytnou fanouškům ve Spojeném království komplexní rozhlasové pokrytí, přičemž budou vysílány všechny zápasy Velké Británie BBC Sport webové stránky a iPlayerstejně jako BT Sport, který vysílá každý zápas v televizi od úterý do neděle.

„Jsme potěšeni, že BBC Sport a BT Sport vysílají finále Billie Jean King Cup,“ řekl Richard Dyche, ředitel marketingu a obchodu LTA. „To, že nejlepší hráči na světě přijedou do Británie na tak prestižní turnaj, poskytuje skvělou platformu pro propagaci našeho sportu a zvýšení viditelnosti.

„Doufáme, že obrázky, které budou přijaty do domácností po celé Velké Británii, inspirují některé dívky a chlapce k tomu, aby poprvé vzali raketu.“

Úterní úvodní zápas Velké Británie proti Kazachstánu bude k dispozici také prostřednictvím Red Button na BBC a představí se v něm Harriet Dart, Katie Poulter, Heather Watson, Alicia Barnett a Olivia Nichols proti Eleně Rybakinové, Julii Putincevové, Zebek Kulambajevové a Anně Dalininové.

Ve Velké Británii se hrálo poprvé od roku 1991, kdy se FA Cup konal v Nottinghamu, ve finále BJK Cupu se představí řada špičkových hráčů, včetně grandslamových šampionek Barbory ​​Krejicové (Československo), Biancy Andreescu (Kanada) a Eleny Rybakiny. (Kazachstán), Zatímco Paula Padusa (Španělsko), olympijská vítězka Belinda Benczyk (Švýcarsko), Lilla Fernandez (Kanada), Coco Gauff (USA), Jessica Pegola (USA) a Karolína Plíšková (CZ) jsou naplánovány také mezi ostatními ..

Přesto mu výrazně chyběla světová jednička Iga Swiatek a britská jednička Emma Raducanu.

19letá rodačka z Bromley „vypadá fit a silná. Navzdory zranění zápěstí, které ji vyřadilo z týmu Velké Británie na finále v Glasgow.“

Poté, co se v říjnu objevil problém, Raducanu vyzvala k předčasnému zastavení své sezóny na okruhu WTA Tour a doufala, že bude schopná vést skotský tým Anne Keothavongové, minulý týden však uznala porážku a zasadila ránu nadějím britského týmu v to, co bylo. . Opravdu těžký úkol.

„Zatím, co jsem pochopil, je to něco, z čeho se vzpamatuje – a je si tím jistá,“ řekl Keuthavong BBC Sport začátkem tohoto týdne. „Potřebuje to jen trochu více času a Billie Jean King Cup velmi brzy.“

„Zranění zápěstí není nikdy snadné, ale myslím, že tohle má pod kontrolou. Má kolem sebe dobré lidi a svůj čas využila k tomu, aby skutečně pracovala na jiných oblastech své kondice.“

Před svým návratem Raducanu trénovala s bývalým fyzickým trenérem Andym Murray Jezem Greenem v Národním tenisovém centru v Roehamptonu, ale prozatím je mimo tréninkové hřiště.

„V posilovně vynaložila hodně fyzické námahy a myslím, že příští rok bude silnější hráčkou,“ dodal Keuthavong. „Udělal jsem vše, co jsem mohl, abych byl fit, ale to se nestane.“

Swiatek, 21letá Polka, která má na svém kontě již 3 grandslamové tituly, minulý měsíc oznámila, že si zahraje na WTA Finals, nyní v texaském Fort Worth, ale předběhne Billie Jean Kingovou z ITF. finále poháru.

Stěžovala si, že „situace není bezpečná pro naše zdraví a může způsobit zranění“, a dodala, že je zklamaná, že řídící orgány sportu „nedosáhly dohody na něčem tak základním, jako je rozpis turnaje“.

„Je to velmi náročný program a těžký obrat,“ řekl výkonný ředitel WTA Steve Simon a v úterý uznal, že se Swiatek „nemýlil.“ „Je to něco, o čem už mluvíme, abychom viděli, jak to můžeme v budoucnu napravit.“

Billie Jean Kingová, po níž byla soutěž nedávno přejmenována, tento týden uvedla, že se obává, že Swiatekovo rozhodnutí je předčasné.

„Naprosto chápu její úvahy,“ řekl King ve Fort Worth. Osobně s ním nesouhlasím.

„Ale věděl jsi to? Je to o ní. Je to ona, kdo se teď musí vyrovnat s realitou; já ne. Bude nám chybět.“

Swiatek, který v roce 2022 vede WTA Tour s 8 tituly a bilancí 64-8, byl oddaným zastáncem reprezentujícím Polsko, který byl zklamaný a naštvaný, že musí letos hrát BJK Cup.

„Přál bych si, aby ještě chvíli počkala [to decide]“Protože nikdy nevíš, jak to uděláš,“ dodal King. „Chci říct, ty to prostě nevíš. A tam bys měl sám zjistit, co je pro tebe důležité. Pro mě by to bylo jedno.“

Finále WTA se původně mělo konat v čínském Shenzhenu, ale bylo přesunuto v rámci pozastavení turnajů WTA v této zemi kvůli obavám o bezpečnost Peng Shuai, grandslamové šampionky ve čtyřhře, která obvinila bývalou čínskou vládu. činovník zločinu. Sexuální napadení, kromě současných omezení COVID-19.

Výběr Fort Worth jako letošního náhradního místa byl oznámen teprve v září.

Simon přiznal, že by byl raději, kdyby finále WTA skončilo dříve, ale na Texaském stadionu byl minulý týden naplánován koncert, který zakázal přístup do místa konání před páteční přípravou, která zahrnovala instalaci dočasného kurtu.

Dvě členky týmu USA v Glasgow jsou světová 3. Jessica Pegula a 4. nasazená Coco Gauffová, které soutěží ve dvouhře a čtyřhře v Texasu.

„Určitě jsme věděli [it] řekl Pegola. „Ale myslím, že je to pro mě jen dobrý problém.

„Samozřejmě to není ideální. Každý se rozhoduje podle svého.“ [what is] Jsou fyzicky i psychicky zdraví, co potřebují udělat, ale doufejme, že to bude jen pro tento rok.“

12 týmů, které se kvalifikovaly do Glasgow, je následující:

Švýcarsko – na druhém místě v roce 2021

Austrálie – jako nejvýše postavená v semifinále v roce 2021 nahradí mistra Ruské tenisové federace z roku 2021

Slovensko – rozloučit se s kvalifikací, kde měli hrát proti Austrálii

Belgie porazila Bělorusko přihrávkou poté, co byla Běloruské tenisové federaci pozastavena účast na mezinárodních týmových soutěžích

Kanada, Česká republika, Itálie, Kazachstán, Polsko, Španělsko a USA – vítězové kvalifikace

Velká Británie – hostitelská země

První čtyři dny finále se utkají týmy ve 4 skupinách ze 3 zemí, poté se čtyři vítězové utkají v semifinále v sobotu 12. listopadu.

Dále se v neděli 13. listopadu uskuteční finále Billie Jean King Cup 2022, kde budou korunovány vítězky Světového poháru žen v tenise.

Poprvé bude každý člen vítězného týmu oceněn také speciálními bundami Tory Burch’s „Billie Blue“ v rámci nového partnerství oznámeného s módní značkou v červnu tohoto roku.

Podobně jako slavná zelená bunda udělená vítězi pánského golfového turnaje Masters bude nejžádanější bundou v ženském sportu, vytvořená tak, aby inspirovala ženy a dívky na celém světě.

Odhalení bundy se očekává začátkem listopadu před finále.

Vstupenky na Billie Jean King Cup začínají na 5 £ pro děti a 10 £ pro dospělé. pro další informace klikněte zde

Nominace týmů

Skupina A:

Švýcarsko: Belinda Bencic, Jill Tishman, Victoria Golubek, Simona Walter, s kapitánem Heinzem Guinthardtem.

Kanada: Lila Fernandez, Bianca Andreescu, Rebecca Marino, Carol Jau, Gabriella Dabrowski, s kapitánem Sylvainem Brunem

Itálie: Martina Trevisan, Camila Giorgi, Lucia Bronzetti, Jasmine Paolini a Elisabetta Coccarito, s kapitánkou Tatianou Garbin

skupina b

Austrálie: Aja Tomljanovic, Priscilla Hawn, Storm Sanders, Ellen Perez a Samantha Stosur, s kapitánkou Alicia Molik

Slovensko: Anna Karolína Shmiedlová, Victoria Kuzmová, Rebecca Šrámková, Tereza Miháliková a Renata Gamrichová, s kapitánem Matějem Liptákem

Belgie: Elise Mertensová, Alison van Uytvancková, Marina Zaniewska, Issaline Bonaventura a Kirsten Flipkensová, s kapitánem Johannem van Herkem

skupina C

Španělsko: Paula Padusa, Nuria Barezas-Diaz, Cristina Buxa, Alyona Bolsova a Rebecca Massarová, s kapitánkou Annabel Medina Garrigues

Kazachstán: Elena Rybakina, Yulia Putintseva, Zybek Kulambayeva a Anna Dalinina, s kapitánkou Yaroslavou Shvedova

Velká Británie: Harriet Dart, Katie Poulter, Heather Watson, Alicia Barnett a Olivia Nichols, s kapitánkou Anne Keothavong

skupina d

Česká republika: Barbora Krejšíková, Karolína Plíšková, Kateřina Sinyaková, Markéta Vondrošová, s kapitánem Peterem Ballou

Spojené státy americké: Jessica Pegula, Coco Gauff, Madison Keys, Danielle Collins a Taylor Townsend, s kapitánkou Cathy Rinaldi

Polsko: Magda Linnett, Magdalena Fritsch, Katarzyna Kawa, Martina Kokba a Alija Rusolska, s kapitánem Davidem Syltem