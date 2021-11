Georgia U-21 a Anglie U-21: Luke Thomas se učí od Ashley Cole, zatímco Lee Carsley se připravuje na Georgii | fotbalové zprávy

Ashley Cole je „velmi otravný“, když pracuje jako asistent trenéra Anglie do 21 let. Cítí, že role mu „výrazně“ pomůže, když se chce postavit k budoucímu kroku ve vedení.

Čtyřicetiletý bývalý anglický levý obránce je ve funkci od července, kdy Lee Carsley nahradil Boothroyda jako trenéra Young Lions.

Po odchodu do důchodu v roce 2019 strávil Cole krátké období tréninku v Derby, než se vrátil do svého starého klubu Chelsea jako trenér akademie, což je role, kterou nyní kombinuje se svými povinnostmi v Anglii do 21 let.

„Jsem nadšený, že jsem tady a že mám zkušenosti s trénováním elitních mladých hráčů,“ řekl Cole na tiskové konferenci před úterním přátelským zápasem venku proti Gruzii.

„Byla to skvělá zkušenost a skvělá křivka učení, rozhodně mi to pomohlo vyvinout se z hlediska toho, kam se chci dále ubírat.

„Myslím si, že je důležité, abychom já a Joleon (Lescott, bývalý anglický obránce, který je také součástí trenérského týmu) přišli a pokusili se hráčům předat naše zkušenosti ze hry a drobné detaily, aby je mohli vzít na další zápas. úrovni, což je s Anglií skvělý fotbal.“

Na otázku, co si myslí o možném následování svých bývalých týmových kolegů Stevena Gerrarda, Wayna Rooneyho a Franka Lamparda ve vedení, Cole řekl: „Určitě je to něco, o čem jsem přemýšlel a beru to velmi vážně.

„Na trenérské dráze se snažím učit a nasbírat co nejvíce zkušeností a rozvíjet se jako člověk, ale i jako kouč a doufám, že za pár let, nebo za rok, kdo ví, půjdu do tuto manažerskou roli.

„Je to něco, do čeho se rozhodně chci dostat. Musím se ještě hodně učit, ale myslím, že to, že jsem tady, mi hodně pomůže.“

Dodal: „Nebyl jsem tu jen proto, abych byl roztleskávačkou. Dávám hráčům skutečné detaily při obraně nebo práci jednotek, to jsem dal já, ale také taktické práci.“

Hráč Leicesteru, který se připojil ke Coleovi na tiskové konferenci levého obránce Anglie do 21 let Luka Thomase, řekl: „Když jsem letos poprvé přišel do týmu do 21 let, neuvědomil jsem si, že Ashe byl jedním z trenérů, takže bylo překvapením, že jsem ho tu viděl.

„Je to jeden z nejlepších levých obránců všech dob, takže se od něj učit… Je to velký hráč, je z kluků velmi frustrovaný, ale je také vážný ve správný čas a říká vám, co můžete zlepšit a udělat.“ Vždy je skvělé mít ho poblíž.

„Jeho poloha a podobné věci jsou dodnes neuvěřitelné… Stále by mě mohl naplnit, kdyby potřeboval.“

obrázek:

Luke Thomas Leicester City hráč v Anglii U-21 proti České republice



Cole, který má na kontě 107 zápasů za Anglii, říká, že se jako trenér snaží zaměřit na důležitost hraní mezinárodního fotbalu.

„Pravděpodobně jsem to považoval za samozřejmost, pokud jde o svou první čepici, a pak jsem si moc nevážil čísla 107, protože to vidím jako něco, co musíte udělat, musíte udělat, a je přirozené reprezentovat svou zemi na nejvyšší úrovni.“ úroveň,“ řekl Cole.

„Ale byla tam spousta tvrdé práce, která mě tam dostala a šel jsem do toho.“

„Z mého pohledu se teď snažím sedět na druhé straně toho a opravdu se snažím prosazovat a zdůrazňovat důležitost nošení této košile se Třemi lvy, znamená to hodně. Žijete spoustu malých dětí“ sny .

„Pokud jde o nošení tohoto odznaku, myslím, že je to obrovský úspěch, takže pokud chtějí získat anglický klobouk, měli by si toho tito kluci opravdu vážit.“

Co se týče přátelského zápasu proti Gruzii, která je jedním z hostitelů Eura 2023, Cole řekl: „Je to možná příležitost věnovat pár minut hráčům, kteří toho za své kluby, ale také v tomto prostředí moc neodehráli.

„Dává nám to další šanci vidět jejich vysokou kvalitu a hrát daleko od domova v doufejme nepřátelském prostředí – neustále se učí a rozvíjejí, což je pro tyto kluky skvělé.“