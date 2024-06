Georgia 1 Czech Republic 1: Defektní baviči, české neštěstí a Schickova rána po zranění

Gruzie a Česká republika jsou v Hamburku neoddělitelné, do finálového kola jdou s malým prostorem pro chyby.

Čechovi Adamu Hloškovi byl neuznaný gól za hru rukou, než byl jeho tým potrestán v opačném pokutovém území za stejný prohřešek, za který se dostal Robin Hranak a umožnil tak Gruzii jít do vedení.

Ale bylo to 1:1, když zraněný Patrik Schick zamířil domů ke vzdálenější tyči poté, co se hlavička spoluhráče Ontreje Lingera trefila do kolmice.

Gruzínka Saba Lobjanitzeová se při posledním výkopu utkání dostala na několik centimetrů od toho, aby Gruzii ukradla všechny tři body, ale přepálila laťku, když se pokusila zakončit vzrušující zápas tři na jednoho.

Carl Anga a Duncan Alexander analyzují klíčové body rozhovoru ze sobotní patové situace na Volksparkstadionu.

Chybná zábava Gruzie na Euru 2024

Poté, co odehráli svou roli v napínavém zápase proti Turecku, mnozí přemýšleli, zda by Gruzie mohla uspořádat další fotbalový svátek proti České republice.

Willy Sagnol je na 74. místě na světě – nejníže ze všech týmů na Euru 2024 – ale stal se jedním z nejzábavnějších týmů turnaje.

Khvicha Kvaratskhelia a Zuriko Davitashvili představují kreativní hrozbu driblování a Giorgi Mamardashvili se rychle stává jedním z nejlepších brankářů na světě. Toto je tým postavený na „one go“, upřednostňuje obranu v menší formaci blízko svého pokutového území, než hledá dlouhé přechodové přihrávky na krajní obránce, aby se dostali do pole. To znamená, že jejich hry se často brzy uchýlí k obraně posledního příkopu; Češka celý první poločas bombardovala gruzínské pokutové území křižáky, ale nedokázala se prosadit.

„Gól“ soupeře ve 23. minutě málem zlomil gruzínské srdce, ale český forvard našel míč v ruce Hloska ještě před vstupem VAR.

Poté se Georgia shromáždila, než se prosadila penaltou Mikkoudadze.

Byly doby, kdy Georgia pod vedením Steva Bruce připomínala Newcastle United, kde Alain Saint-Maximin a Miguel Almiron museli nést míč 40 až 50 yardů současně, aby se dostali do poslední třetiny.

Mikudadze je profesionálním škůdcem pro hrotového útočníka, ale není přirozeným terčem a jeho straně může občas chybět útočná příležitost. Přesto je tu pro debutanty turnaje kouzlo. Georgia je tým, který se nebojí riskovat na obou koncích hřiště.



Georges Mikadodze posouvá Gruzii dopředu z penalty (Julian Finney/Getty Images)

Karlem Angkou

První polovina České republiky byla téměř historicky smolná

Jednou z velkých zvláštností fotbalu je, že má ze své podstaty nízké skóre. V mnoha zápasech by při pouhém tlaku, který Česká republika vyvinula na Gruzii v prvním poločase v Hamburku, šel tým Ivana Haška do přestávky s pěkným náskokem. Místo toho prohrávali 1:0 a vypadali napůl zoufale.

Jejich čísla od úvodních 45 minut jsou pro české fanoušky těžké čtení. Vystříleli 13 střel, z toho devět zevnitř, xG 1,73 a nula branek. Rozdíl 11 ran mezi Čechy a Gruzií je největší v prvním poločase na Euru 2024, přičemž pouze 14 zápasů v historii mistrovství Evropy (mezi lety 1980 a 2024) zažilo větší konkurenci.

A těch 13 střel nezahrnuje pokus VAR o míč po 23 minutách od nešťastného Hloška, ​​stejný typ přestupku, za který byla Gruzie penalta na konci poločasu. Jak jdou nešťastné fotbalové poločasy, tenhle byl tam nahoře.

Duncan Alexander

Popularita Mamardashvili stále roste

Pokud jste o brankáři Gruzie a Valencie Mamardashviliho před tímto zápasem mnoho nevěděli, tento zápas je skvělý způsob, jak se představit.

Tento 23letý hráč provedl sedm zákroků v první polovině a našel si čas využít svůj 6ft 6in (198 cm) rám k vytvoření tří „vysokých nároků“ z několika crossů vypuštěných do boxu České republiky.

Pozorovatelé La Ligy vědí, že Gruzíncům se v takových věcech daří. V sezóně 2023-24 měl Mamardashvili nejlepší poměr gólů proti v lize.

Jeho rychlá práce nohou, silné ruce a odvaha v jeho oblasti z něj dělají jednoho z nejlepších brankářů soutěže. Je to stoper, který znepříjemňuje útočníkům jeden na jednoho.

Přes všechny své kvality si však vystačil s větší ochranou před obránci kolem sebe. Čech nakonec svou branku, kterou na zadní tyč zarazil roh Wladimira Kouffela, zlomil na hruď Patrika Schicka.

Mamardashvili byl v nadcházejících týdnech spojován s přesuny do klubů s velkými penězi po celé Evropě – Atletický Newcastle ohlásil zájem o muže z Valencie. V příštích dnech by byl ve své domovině popsán jako kultovní hrdina.



Giorgi Mamardashvili se tyčí nad Tomášem Sučkem z České republiky (Marco Steinbrenner/Defody Images via Getty Images)

Karlem Angkou

Zranění Schicka bylo pro Čechy obrovskou ranou

Pro Schicka to bylo několik těžkých sezón. Série problémů s kyčlí viděla, jak útočník místy bojuje o konzistentní formu a plynulost. Osmadvacetiletý hráč slavil ligový a pohárový double s Bayerem Leverkusen v letech 2023-24 v rotaci.

Schick má stále dobrý gólový pohyb v pokutovém území. Nešel do tohoto zápasu s očekáváním, že bude mít míč připoutaný k hrudi, ale jeho gól v 59. minutě byl stejně platný.

Při prvních oslavách byl ostýchavý a po devíti minutách zničený, když se zraněný zastavil po pokusu o sprint. Šel a skončil s ledovým obkladem na horním lýtku. Už tak hojné gólové šance České republiky se bez něj ještě propadly.



Schick opouští hřiště po zranění (Dan Mullen/Getty Images)

Schickův gól je se šesti nejlepším střelcem své země v historii mistrovství Evropy. Pokud nebude schopen prokázat svou zdatnost v jejich posledním zápase ve skupině proti Turecku, převezme 25letý Mojmir Sidel povinnosti střílet.

Češi se rádi prosazují v pokutovém území a dostávají centry. Milují rutinu back-to-post v zatáčkách a pokud použijí Tomáše Sučka a Gouffela, West Ham to okoření více způsoby.

0,8 – Nejlepší poměr gólů/hraných zápasů v historii EURO (5+ zápasů): 🥇Michael Platini – 1,8 (5 zápasů, 9 gólů)

🥈Patrick Schick – 0,86 (7 a 6) 🆕

🥉Dragon Zagic – 0,8 (5 a 4) Předseda. #GEOCZE #EURO2024 pic.twitter.com/maV6YlKDnM — OptaJean (@OptaJean) 22. června 2024

Karlem Angkou

Kam tento výsledek zanechává Gruzii a Českou republiku?

Každý bod – a ach, jak blízko Gruzie tři minula branku Lobjanitze – bude vyžadovat hvězdy pro oba týmy ve skupině F.

Oba týmy potřebují vyhrát zápasy posledního kola, aby měly šanci se kvalifikovat, do konce zápasu Turecka s Portugalskem, který začíná v 17:00 britského času (v poledne ET). Gruzie se příští středu utká s Portugalskem, zatímco Češi se utkají s Tureckem.

Co bude s Gruzií dál?

Středa 26. června: vs. Portugalsko, Gelsenkirchen, 20:00 UK, 15:00 ET

Co čeká Česko dál?

Středa 26. června: vs. Turecko, Hamburk, 20:00 UK, 15:00 ET

