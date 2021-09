Geomagnetic Storm Watch je nyní upgradován na úroveň Storm G2; Polární záře míří na jih

Středisko předpovědi kosmického počasí (SWPC), jednotka amerického ministerstva obchodu pod NOAA, která sedí vedle své pozemské Národní meteorologické služby, upgradovala dříve vydaný systém monitorování geomagnetických bouří z celé Země. Kromě předpovědi podmínek Storm G1 na neděli se nyní očekávají podmínky Storm G2 i v pondělí. Také se nyní očekává, že planetární index K, který je indikátorem poruch v magnetickém poli Země, vzroste na úroveň KP 6. Pokud se to zhmotní, polární záře, známá také jako polární záře, se bude jevit mnohem více na jih než normálně jsou.

Ve čtvrtek sluneční bod, známý jako AR2871, zažil dvě sopečné erupce, z nichž každá produkovala velkou sluneční erupci třídy M. Sluneční erupce jsou hodnoceny podle jejich síly na stupnici BCMX. B hořáky jsou nejmenší, zatímco X největší. Podobně jako Richterova stupnice používaná k kvantifikaci zemětřesení představuje každé písmeno desetinásobné zvýšení produkce energie. V každé třídě znaků existuje také jemnější měřítko, které obvykle probíhá od 1 do 9. V rámci silné třídy X světlic by počet mohl překročit 9, aby odrážel masivní událost vzplanutí.

I když existují obavy, že budoucí výbuch ze slunce naruší na několik týdnů elektřinu, komunikaci a internetové linky, nezdá se, že by tato událost v sobě nesla takový potenciál. Očekávají se však určité efekty, včetně elektrického zobrazení polární záře v severních zeměpisných šířkách.

AR2871 zpočátku produkoval vzplanutí M1.8 a následné ejekci koronální hmoty (CME). Podle SWPC předběžné analýzy a modelové běhy naznačují o něco pomalejší překročení CME, které také vzniklo v oblasti 2871 dříve 23. dne s příchodem očekávaným v první polovině 27. září.

Vysokorychlostní proud koronální díry, zkráceně známý jako CH HSS, by měl na Zemi zasáhnout do 26. poledne. Středisko předpovědi kosmického počasí národní meteorologické služby (SWPC) říká: „Očekává se, že geomagnetické pole bude klidné až nestabilní (dnes).) pod vlivem trvalé, ale slabé negativní polarity, CH HSS Očekávaný účinek kladné polarity související s pólem, CH HSS se očekává, že způsobí období aktivních úrovní geomagnetické bouře a G1 (menší) na (26) Září) geomagnetické bouřkové podmínky (27. září) G1-G2 (minimální a střední)) kvůli přetrvávání pozitivní polarity efektu CH HSS spolu s možností úderu blesku od (23. září) CME. “

V současné době SWPC uvádí, že existuje 15% šance na aktivní geomagnetickou aktivitu pouze 26. dne, 45% šance na „menší bouři“, 25% šance na „mírnou bouři“ a 5% šance na „velmi silnou bouři“ silná bouře “.” Tyto šance se zvyšují 27. den: 15% šance pouze na aktivní geomagnetickou aktivitu, 25% šance na „menší bouři“, 45% šance na „mírnou bouři“ a 10% pravděpodobnost „silné nebo silné bouře“.

S předpovědí úrovně KP 6 jsou polární záře viditelné na místech, která běžně nevidíte v Nové Anglii, oblasti Velkých jezer a Severních pláních. Pokud se hladiny KP dále zvýší, mohou být polární záře viditelné v hustě obydlených oblastech středního Atlantiku, údolí Ohio a severní Rocky.

Slunce je hlavní příčinou vesmírného počasí. Někdy lze o Slunci uvažovat jako o „bouřlivém“ období, ve kterém je jeho povrch aktivnější než obvykle. Když k tomu dojde, slunce může posílat proudy energetických částic do všech směrů. Když tyto energetické částice interagují s vnějšími rozšířeními naší atmosféry, mohou produkovat polární záři (aurora borealis) a aurora australis (aurora borealis).

Temné oblasti na Slunci známé jako koronální díry jsou nyní jedním z hlavních hybatelů vesmírného počasí. podle Středisko pro předpovídání kosmického počasí, koronální díry vypadají jako tmavé oblasti na Slunci, protože jsou chladnější než okolní plazma a jsou to otevřené linie magnetického pole. Na těchto tmavých oblastech se nachází nejvzdálenější část atmosféry Slunce, známá jako koróna. Sluneční koróna byla také jedním z hlavních rysů, ze kterých byli sluneční vědci při posledních zatměních Slunce nejvíce nadšení studovat. Tyto funkce můžete pozorovat na extrémních ultrafialových (EUV) obrazech a rentgenových slunečních snímcích.

Sluneční vítr vždy proudí ze Slunce směrem k Zemi, ale je známo, že koronální díry uvolňují zesílené sluneční větry. Koronální díry se mohou vyvinout kdekoli na Slunci a jsou nejběžnější během slunečního minima. Každých 27 dní dochází k jedné sluneční rotaci Slunce a někdy jsou koronální díry schopné pokračovat v několika z těchto rotací. Je běžné vidět pevné koronální otvory na severním a jižním pólu slunce, ale někdy se mohou rozšířit směrem k rovníku, což má za následek větší plochu. Koronální díry poblíž slunečního rovníku obvykle způsobují, že se sluneční vítr dostane na Zemi rychleji. Je běžné vidět, že koronální otvory vytvářejí úrovně geomagnetických bouří G1-G2 a někdy, ve vzácných případech, bylo dosaženo úrovně G3.

Geomagnetické bouře jsou hodnoceny na stupnici od 1 do 5, přičemž 1 je nejslabší a 5 má největší potenciál poškození. Dokonce i geomagnetická bouře G1 může způsobovat problémy: může docházet k slabým výkyvům v energetické síti a mírným vlivům na satelitní provoz. Polární záře, známá také jako „polární záře“, lze vidět ve vysokých zeměpisných šířkách od severního Michiganu a Maine po severní body. Účinky a polární záře se mění s tím, jak se zvyšuje geomagnetický rozchod bouře.

Prognostici NOAA Analyzujte tyto funkce a měli byste je vzít v úvahu při každé predikci. Pokud Země zažívá účinky koronální díry a očekává se, že na Zemi ovlivní výron koronální hmoty, mohly by kombinované efekty vést k většímu nárazu a intenzivnější geomagnetické bouři. Analýza dat ze satelitů DSCOVER a ACE je jedním ze způsobů, jak mohou prognostici zjistit, kdy se sluneční vítr zesílený z koronální díry chystá dosáhnout Země. Některé z věcí, které hledají v datech, aby určily, kdy se vylepšený sluneční vítr dostane na Zemi:

• Zvýšení rychlosti slunečního větru

• Vysoká teplota

• Nízká hustota částic

• Síla meziplanetárního magnetického pole (MMF) je stále silnější

Přestože tyto sluneční události mohou pomoci osvětlit oblohu ohromujícími polárními zářemi, mohou také významně poškodit elektroniku, elektrické sítě a satelitní a rádiové komunikace. Tento týden se to neočekává, ale taková událost se může stát v budoucnu.

Ve dnech 1.-2. září 1859 zasáhla Zemi během slunečního cyklu 10. silná geomagnetická bouře. CME zasáhla Zemi a způsobila dosud největší zaznamenanou geomagnetickou bouři. Bouře byla tak intenzivní, že vytvořila extrémně jasné polární záře na celé planetě: lidé v Kalifornii věřili, že slunce brzy vylezlo, lidé na severovýchodě USA mohli v noci číst noviny z jasného světla soumraku a lidé tak daleko na jih, jak to dokázal Havaj vidět jižní centrální Mexiko polární záři na obloze.

Tato událost způsobila vážné poškození omezených elektrických vedení a komunikací, které v té době existovaly; Telegrafní systémy selhaly po celém světě, někteří telegrafní operátoři hlásili elektrické šoky.

Studie společnosti Lloyd’s of London and Atmospheric and Environmental Research (AER) v USA z června 2013 ukázala, že pokud by k události v Carringtonu došlo v moderní době, mohly by škody v USA přesáhnout 2,6 bilionu dolarů, tedy zhruba 15% HDP. Roční součet stavu .

Ačkoli Národní oceánská a atmosférická správa (NOAA) a Národní meteorologická služba (NWS) jsou obvykle známé pro své předpovědi počasí, jsou také zodpovědné za „vesmírné počasí“. I když existují soukromé společnosti a další agentury, které monitorují a předpovídají kosmické počasí, oficiálním zdrojem výstrah a varování pro vesmírné prostředí je Centrum předpovědi počasí ve vesmíru (SWPC). Nachází se v Boulderu v Coloradu, SWPC je servisní středisko NWS, součást NOAA. Centrum pro předpověď kosmického počasí je také jedním z devíti národních center pro environmentální předpovědi (NCEP), protože monitoruje aktuální aktivitu ve vesmíru 24/7, 365 dní v roce.