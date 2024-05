Geoffrey Rush přebírá hlavní cenu na Českém filmovém festivalu

Je to jeden z těch zvláštních, ale neměnných faktů ve filmech, které píseň jako Earth, Wind & Fire „September“ může hrát v téměř tisícovce filmů, než přijde film o psovi a robotovi a všechny je vyhodí z vody.

Animace „Robot Dreams“ je beze slov, takže písně hrají tak, aby jemně evokovaly její zvláštní, existenciální tón. Ale „Robot Dreams“ režiséra Pabla Bergera, film odehrávající se v New Yorku osmdesátých let o milovaných, kteří přicházejí a odcházejí, nepoužívá „září“ jako scénu nebo dokonce jen dvě. Je to soundtrack k přátelství mezi psem a robotem (ano, to jsou jména hrdinů v tomto jednoduchém filmu) a jeho melodie se vrací v různých podobách, kdykoli si na sebe připomenou.

Klasická diskotéková píseň od Wind & Fire, „Robot Dreams“, do pozoruhodné míry zachycuje všechen smutek a radost Země. Stejně jako se píseň ptá: „Pamatujete?“ Stejně tak „Robot Dreams“, smutný malý film, který stejně jako dobrá popová píseň vyjadřuje něco hlubokého, aniž by promarnil jediné slovo.

Pamatování je také užitečné, pokud jde o samotný film. „Robot Dreams“ jsem viděl poprvé před více než rokem na filmovém festivalu v Cannes. Jeho vydání přichází měsíce poté, co byl „Robot Dreams“ nominován na Oscara za nejlepší animovaný film. Ale ať už je důvod jakýkoli, film vstoupí do kin v Severní Americe až v pátek.

Je to nekonvenční vzor vydání pro nekonvenční film. „Robot Dreams“, adaptovaný podle grafického románu Sarah Varonové z roku 2007, je zvláštním způsobem film pro všechny věkové kategorie. Je velmi určená dětem, ale je také velmi vyzrálá ve vykreslení vztahů, se kterými by se starší generace mohly potýkat.

„Robot Dreams“ začíná v East Village, kde Dog žije poněkud izolovaným životem. Než usedl k večeři v mikrovlnce, všiml si svého osamělého odrazu na televizní obrazovce. Reklama však přivede Psa k tomu, aby si objednal Amicu 2000. O pár dní později dorazí krabice, Pes sesbírá její obsah a brzy se na něj usměje přátelský robot.

Společně tráví starý dobrý čas po New Yorku zabarvený do pointilistických detailů. Skáčou u turniketů v metru a navštěvují Woolworths a Rollerblade v Central Parku (se „zářím“ hrajícím na krabici s jeřábem). Ale po výletu do Playlandu (který vypadá hodně jako Coney Island) ho robotovo nadšení dostane do problémů. Po dovádění ve vodě si lehl na pláž a později zjistil, že se nemůže hýbat. Může to být film o psu bruslícím na ledě a robotovi pojídajícím párky v rohlíku, ale vědecká realita rzi je od „Robot Dreams“ jen jedno napětí k nevíře.

Přes Psovo nejlepší úsilí se robot zasekl a letos v září bude pláž brzy uzavřena mimo sezónu. Mnoho „robotích snů“ prochází ročními obdobími, zatímco robot zasněně spí zimu a Doug je nucen jít dál ve svém životě, možná se snaží poznat někoho nového.

Sny všech z nich mohou být neskutečné. Pes navštíví bowlingovou dráhu se sněhulákem házejícím hlavou, zatímco robot si představuje fantazii jako Čaroděj ze země Oz. Oba jsou ale pohlceni strachem z opuštění svým přítelem a postupným hledáním nových zážitků a přátel. Vstupují nové postavy s vlastním New Yorkem (pouštění draků v parku, grilování na střeše) a vlastním soundtrackem. „Robot Dreams“ se dojemně mění v příběh o tom, jak jít dál, a přitom si stále vážit dobrých chvil, které jste s někým sdíleli – cenná lekce pro mladé i staré v přátelství a romantice.

A dokonce i tento pocit paměti je v „Robot Dreams“ hlubší, než byste mohli být připraveni. Berger, španělský režisér, mezi jehož filmy patří i černobílý němý film „Blancanieves“ z roku 2012, naplňuje svůj film nesčetnými úryvky dávné minulosti, od Atari po Soda Tab. Jméno Amica 2000 může být slovní hříčkou na Amiga 500, raný počítač a předzvěst naší digitální současnosti. Co je ale ještě dramatičtější, je způsob, jakým se Dvojčata objevují v pozadí ve filmu spojeném se zářím. Je tu také dojemný symbol kamarádů, přátel a rodinných příslušníků, kteří zmizeli, ale jejichž vzpomínky nás stále dojímají.

Možná si myslíte, že na karikaturu o psovi a robotovi je to hodně. „Robot Dreams“ to však dělá krásně. A zanechá vás povznesené duchem a textem jedné z nejhranějších svatebních písní všech dob: „Jen modrá řeč a láska, pamatuj / Pravá láska, kterou dnes sdílíme.“