Gauff ignoruje Moshuvovy protesty, aby se dostal do finále US Open

Devatenáctiletá hráčka z Floridy postoupila do svého prvního finále ve Flushing Meadows poté, co vyhrála 6-4 7-5 v semifinále, které trvalo téměř tři hodiny kvůli přerušení ze strany demonstrantů.

Gauffová se v sobotním finále utká s druhou nasazenou Arynou Sabalenkovou nebo krajankou Madison Keysovou, která bude hrát později ve čtvrtek.

Goff později přiznala, že dlouhé zpoždění bylo „obtížné“, ale řekla, že sympatizuje s aktivisty a jejich věcí.

„Rozhodně věřím ve změnu klimatu,“ řekl Goff. „Myslím, že jsou věci, které můžeme udělat lépe.

„Vím, že turnaje přinášejí lepší věci pro životní prostředí. Byl bych raději, kdyby se to v mé hře nestávalo? Ano, 100%. Nebudu tady sedět a lhát.“

„Myslím si, že takové okamžiky jsou okamžiky definující historii. Byl bych raději, kdyby se to v mé hře nestalo, ale nebyl jsem naštvaný na demonstranty. Vím, že stadion byl jen proto, že zastavil zábavu.“

„Samozřejmě jsem nechtěl, aby se to stalo, když vyhraju 6-4, 1-0, a chtěl jsem, aby dynamika pokračovala. Ale hej, pokud cítili, že je to to, co potřebují udělat, aby bylo slyšet jejich hlasy, mohu fakt se tím netráp.“

Muchová mezitím naznačila, že pro zastavení budoucích protestů nelze mnoho udělat.

„Myslím, že se to stalo také ve Wimbledonu. Občas to vidíme tu a tam,“ řekla. „To je ono. Chci říct, očividně trochu změnil kadenci. Co s tím můžeme dělat? Lidi.“

Americká teenagerka Gauffová usiluje o svůj první grandslamový titul po boji o vítězství v Aréně Arthura Ashe.

Gauffová, nyní nejmladší Američanka, která se dostala do finále US Open od idolu Sereny Williamsové v roce 1999, hledala cestu k vítězství v prvním setu.

Mladá žena dvakrát předčasně prolomila podání Muchové a ujala se vedení 5:1.

Ale její česká soupeřka se vzpamatovala a otočila stůl, když se její plynulost vrátila k jejím silným úderům.

Muchová zabojovala o brejkové podání a snížila Gauffovo vedení na 5:4 poté, co dorostenka dvakrát podávala v setu.

Jenže Muchová poté zaváhala a Gauffová brejkla a vzala první set, když soupeřka napálila bekhend do sítě.

Druhý set byl starý jen jeden zápas, když ekologičtí aktivisté přerušili hru a skandovali „Stop fosilním palivům“. Jeden demonstrant se přišpendlil k podlaze tribun, což vedlo k 49minutové přestávce.

Po návratu hráčů začal vypjatý druhý set.

Muchová zachránila mečbol v desáté hře a vyrovnala na 5:5, než se Gauff ujal vedení 6:5.

Muchová pak zachránila další čtyři mečboly na podání, než nakonec dlouhým bekhendem zahodila svůj šestý mečbol a nechala Gauffovou vítěznou.

Muchová řekla, že se cítila nepříjemně ve své hře od prvního bodu.

„Dnes se mi od začátku do konce nechtělo,“ řekla. „Výsledek mě velmi mrzí, protože jsem na hřišti neodvedl maximum.“