Games Done Quick ruší událost na Floridě kvůli zákonům „Neříkejte gaye“.

Charitativní videoherní akce Awesome Games Done Quick 2023 se nebude konat na Floridě, jak bylo plánováno. Ve čtvrtečním oznámení organizátor akce, Games Done Quick (GDQ), uvedl, že nevěří, že Florida je „v tuto chvíli bezpečným místem pro naši komunitu“, s odkazem na státní protokoly covid-19 a zákon o rodičovských právech ve vzdělávání (hovorově známý jako zákon Don’t Say No More Act). gay“).

Games Done Quick se koná dvakrát ročně sprinty, kde se hráči prohánějí videohrou s cílem co nejrychleji ji dokončit pečlivým plánováním a dovednostmi, přičemž často důmyslným způsobem využívají chyb hry. Již téměř deset let se v metropolitní oblasti konají hry Awesome Games Done Quick až do roku 2020, kdy GDQ pořádalo akci v Orlandu. Letošní akce měla oslavit návrat Awesome Games Done Quick jako osobní akci (roky 2021 a 2022 byly kvůli opatřením proti koronaviru virtuální akce), ale nyní se plánuje, že bude opět čistě virtuální.

„I když bychom se rádi vrátili osobně, rozhodli jsme se, že abychom zajistili bezpečnou a vstřícnou akci pro každého, bylo nejlepší odstěhovat se z našeho původně plánovaného místa na Floridě,“ napsal GDQ v webová stránka. „Vzhledem k tomu, že stát neustále přehlíží nebezpečí covid-19 (včetně zásad povinného očkování) a zvýšenou agresi vůči LGBT lidem, včetně zákona hovorově známého jako „Neříkej jako já“, nevěříme, že je to bezpečné místo. pro naši komunitu v této době.“

Zimní akce GDQ, Awesome Games Done Quick, se koná každý rok v lednu s cílem vybrat peníze pro nadaci Prevent Cancer Foundation. GDQ na svých akcích prominentně uvádí trans hráče jako hostitele a tvůrce. Vytvořila také Frame Fatales, akci rychlého běhu pouze pro ženy pro Malala Fund, neziskovou organizaci věnovanou vzdělávání dívek, kterou spoluzaložila nositelka Nobelovy ceny Malala Yousafzai. READ Starfield bude mít „NASA-Punk“ estetiku • Eurogamer.net

V prohlášení GDQ uvedlo, že původně zajistilo místo konání na Floridě pro událost v roce 2021, ale jeho použití odložilo kvůli pandemii. Poté, co GDQ osobně prozkoumala další místa pro pořádání Awesome Games Done Quick 2023, uvedla, že náklady na zaplacení poplatku za zrušení jejich současného místa a nalezení nového jsou příliš vysoké. Organizátoři akce ve zprávě neuvedli místo konání a v době zveřejnění nereagovali na otázky The Post.

„Přestože přesun online nám umožní ušetřit některé výdaje, stále musíme získat značné náklady,“ napsal GDQ na svých webových stránkách. „Těšíme se, že dostaneme ty peníze zpět, kde to bude možné, včetně podpory komunity prostřednictvím Twitch Subs. Děkujeme komunitě za podporu!“

Games Done Quick, které založil rodák ze Severní Virginie Mike Oyamazískala od svého otevření v roce 2010 více než 35 milionů dolarů pro charitativní organizace. Organizace každý rok pořádá dvě akce věnované různým charitativním organizacím: Brilantní hry rychle hotové v zimě pro nadaci pro prevenci rakoviny a letní hry rychle hotové v létě pro Lékaře bez hranic.

Na Awesome Games Done Quick 2022 sprinter Mitchery porazil hru FromSoftware „Sekiro: Shadows Die Twice“ (a Notoricky známý titul Od vývojáře známého vytvářením velmi náročných her) za pouhé 2 hodiny – Má zavázané oči. Awesome Games Done Quick 2022 vybralo celkem 3,4 milionu $ od tisíců dárců, kteří sledovali událost online.