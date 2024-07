Galaxy Watch 7 a Ultra se loučí s Wireless PowerShare

Nové Galaxy Watch 7 a Galaxy Watch Ultra jsou nejvýkonnější a nejuniverzálnější chytré hodinky, jaké kdy Samsung vyrobil. Obě hodinky se vyznačují mnoha vylepšeními, ale také něco ztratily. Vzhledem k jejich mnoha upgradům a vylepšením vás možná překvapí, že Galaxy Watch 7 a Watch Ultra nepodporují Wireless PowerShare.

Poslední jmenovaný je jednou z jedinečných funkcí vyvinutých společností Samsung pro uživatele chytrých telefonů a nositelných zařízení. Wireless PowerShare je technologie, která uživatelům umožňuje proměnit své smartphony Galaxy na bezdrátové powerbanky pro dobíjení jiných zařízení, jako jsou hodinky Galaxy, sluchátka a dokonce i telefony Galaxy.

PowerShare není zdaleka nejúčinnějším způsobem dobíjení zařízení, ale teoreticky je to něco, co by se v některých situacích mohlo hodit. Samsung však říká, že nové Galaxy Watch 7 a Galaxy Watch Ultra musely upustit od Wireless PowerShare kvůli dalším vylepšením sledování zdraví.

BioActive senzor byl přepracován, což znamenalo, že bylo nutné zrušit Wireless PowerShare

Nové hodinky Samsung Galaxy Watch jsou vybaveny přepracovaným senzorem BioActive, který zvyšuje přesnost sledování zdraví a kondice a rozšiřuje rozsah parametrů, které mohou nové hodinky sledovat.

Tento pokrok něco stojí. Samsung to vysvětluje Stránka podpory (přes @JordiV27) dnes zveřejnil, že dvě nové hodinky Galaxy Watch musely upustit od podpory Wireless PowerShare kvůli tvaru přepracovaného senzoru BioActive a skleněné zadní části.

Jeho tvar je navržen tak, aby zvyšoval přesnost při používání sledování zdraví a kondice, ale také narušuje Wireless PowerShare a brání mu v práci. V důsledku toho se Samsung rozhodl zcela upustit od podpory Wireless PowerShare pro nové chytré hodinky.

Ačkoli se funkce Wireless PowerShare na chytrých hodinkách zdá být pohodlná, v praxi je to pro většinu uživatelů funkce kvality života, kterou nikdy nepoužívají. Mohou se hodit v některých situacích, kdy můžete zapomenout nabíjecí disk a dostat se do problémů, ale takových situací je málo.

I když je tedy smutné vidět odstranění této funkce, skutečnost, že Galaxy Watch 7 a Watch Ultra nepodporují Wireless PowerShare, nebude pro většinu uživatelů chytrých hodinek znamenat velkou ztrátu. A pokud získáme přesnější a všestrannější sledování zdraví a kondice, mohl by to být užitečný kompromis.

Příběh pokračuje po praktickém videu níže…

Zajímavé je, že v roce 2022 Samsung projevil známky toho, že při navrhování svých chytrých hodinek Wireless PowerShare příliš nezvažoval. Galaxy Watch 5 Pro měly podporu Wireless PowerShare, ale vypadalo to jako dodatečný nápad, protože tvar řemínku na zápěstí bránil funkci této funkce. Uživatelé Watch 5 Pro si museli před použitím PowerShare sundat řemínek na zápěstí a netřeba dodávat, že jen málokdo byl ochotný se s tím smířit, jen aby použili relativně neefektivní metodu dobíjení baterií.