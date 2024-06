Galaxy S25 možná nebude používat Snapdragon globálně, pokud úsilí Samsungu přinese ovoce

Nedávno bylo oznámeno, že Qualcomm může být jediným dodavatelem čipové sady pro řadu Galaxy S25, která má být vydána příští rok. To znamená, že všechny tři modely Galaxy S25 dostanou globálně čipovou sadu nové generace, údajně nazývanou Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. S čipovou sadou Exynos 2500 nebudou existovat žádné varianty.

Tato vyhlídka již nadchla mnoho fanoušků, přičemž někteří nejsou spokojeni s rozhodnutím Samsungu vrátit Exynos zpět do mixu s letošní řadou Galaxy S24, protože použití pouze Snapdragonu s loňskou řadou Galaxy S23 přineslo skvělé výsledky. Zdá se však, že Samsung se usilovně snaží zajistit, aby byl Exynos 2500 použit v některých verzích vlajkového telefonu 2025.

Samsung se usilovně snaží zvýšit produktivitu Exynos 2500

podle zpráva Z Jižní Koreje je důvodem, proč lze celý Snapdragon použít v řadě Galaxy S25, protože propustnost Exynos 2500 je velmi nízká. Návratnost byla dříve v jednomístném rozsahu, což nebylo ideální. Samsungu se však údajně podařilo tento proces vylepšit, což pomohlo zvýšit výnos na 20 %.

I když jde o výrazné zlepšení, stále to nestačí. Zpráva dodává, že produktivita musí být alespoň 60 %, aby čip vstoupil do fáze hromadné výroby. Samsung toho potřebuje reálně dosáhnout do třetího čtvrtletí tohoto roku, aby se čipy mohly dostat do jednotek Galaxy S25, které budou vydány v prvním čtvrtletí roku 2025. Zda se tak stane či nikoli, se teprve uvidí.

Podrobnosti o Exynos 2500 jsou v tuto chvíli omezené. Některé zvěsti tvrdily, že by se mohl vyrovnat nebo dokonce překonat Snapdragon 8 Gen 4 v energetické účinnosti, protože je vyroben pomocí druhé generace 3nm procesu společnosti Samsung. Nízké výnosy však stále představují riziko, že hromadná výroba nemusí být životaschopným návrhem, pokud nebude včas splněn minimální výnos.