Fyzik trollující fanoušky vesmírného dalekohledu Jamese Webba s obrázkem klobásy chorizo

S jeho podmanivými snímky vzdálených galaxií to lze s jistotou říci Zachyťte představivost celého světa. Nedávno se také stal předmětem nepříliš okouzlujícího vtipu. Dne 31. července Etienne Klein, ředitel francouzského úřadu pro alternativní energie a atomovou energii, řekl: odběratel Snímek Proxima Centauri, nejbližší známé hvězdy ke Slunci, nárokovaný JWST.

Klein svým více než 91 000 následovníkům na Twitteru řekl: „Bylo to zachyceno vesmírným dalekohledem Jamese Webba. Tato úroveň detailů… každý den se odhaluje nový svět.“ Tisíce lidí přijaly příspěvek za nominální hodnotu a retweetovaly jej bez komentáře.

O několik dní později Klein přiznal, že to, co sdílel, byla ve skutečnosti fotka plátku chorizo ​​​​na černém pozadí. Ve světle některých komentářů se cítím nucen rozhodnout, že tento tweet zobrazující údajnou fotografii Proximy Centauri byl vtip. . „Naučme se být opatrní vůči argumentům z pozice autority stejně jako spontánní rétorice určitých obrazů.“

Klein se později za vtip omluvil a řekl AFP (Přes svěrák) Fotografii zveřejnil, aby veřejnost poučil o nebezpečí falešných zpráv. „Také si myslím, že kdybych neřekl, že je to obrázek Jamese Webba, nebyl by tak úspěšný,“ poznamenal. Poté, co bylo vše řečeno a uděláno, Klein sdílel poslední fotografii, kterou JWST pořídil galaxie kola vozíku. Tentokrát rychle ujišťoval své následovníky, že fotografie je autentická.