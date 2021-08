FX Daily: Dollar není jedinou hrou ve městě | stav

Americký dolar: Optimistický NFP by mohl poskytnout malý vzestup

Po celém světě vidíme nesčetné množství faktorů, které v současné době pohánějí směnné kurzy, jako je například skutečnost, že na devizových trzích jednoduše dominuje dolarový příběh.

Několik centrálních bank na rozvíjejících se trzích zahájilo drastické cykly zpřísňování, aby porazilo letní nárůst inflace a udrželo inflační očekávání do roku 2022 na uzdě. Vyniká zde Brazílie a Rusko, ale také jsme viděli zahájení cyklů zpřísňování v Mexiku a Chile. V Evropě Česká centrální banka včera opět vzrostla a očekává, že krátkodobé sazby peněžního trhu se v roce 2022 budou blížit 2%-což není pro Evropu s nízkými výnosy špatná věc.

Pomalejší tempo očkování obecně zanechává Asii v jiném cyklu. Čína nedávno snížila sazbu rezervních poměrů, zatímco jižní Asie bojuje s novými počty případů. Korea však může v následujících měsících zvážit zahájení cyklu zpřísnění.

V poslední době se Bank of England obrací na Federální rezervu, Kanadu a Norsko ve veřejné diskusi o potřebě přísnější politiky v jejím prognózovaném horizontu. Také k měnovým cyklům je třeba připočítat působivé zisky v oblasti obchodu, které poskytují některým vývozcům komodit obrovské obchodní přebytky. Kromě toho se znovu objeví také politické cykly.

V této souvislosti je příliš snadné držet FX trhy stranou od dolaru. Můžeme však říci, že dnes náš tým v červencovém přehledu mezd mimo farmy očekává zdravé zvýšení o +900 tis. Řízením by měl být konec dalších dávek pojištění v nezaměstnanosti v 25 státech USA, což by mělo zvýšit nabídku pracovních sil. Tento trend by se měl v průběhu roku zvyšovat – zvláště když se děti v září vrátí do školy.

Po střednědobém upřímném telefonátu Fedu z Claridy, že americká ekonomika pravděpodobně splní podmínky pro ospravedlnění zpřísnění úrokových sazeb do konce roku 2022, by počet dnešních silných pracovních míst v USA měl umožnit pokračující návrat sazeb amerického peněžního trhu do Spojených států. Nejvyšší hodnoty na začátku července. To by mělo podpořit dolar vůči měnám s nižšími výnosy, jako je jen a euro, protože Evropská centrální banka a Japonská banka se staví jako poslední čekací listina ke zpřísnění. DXY by dnes mohl klesnout na 92,65 nebo dokonce 92,85, zatímco USD/JPY by mohl směřovat k 110,60.