Frontiers, vysype informace o nové epizodě

Bungie slíbila, že se dnes podělí o budoucnost Destiny v éře po Final Form Živé vysílánía také to udělali, i když se to zaměřilo téměř výhradně na následující rok, spíše než na delší oblouk série jako celku, o čemž chtěli fanoušci vědět nejvíce.

Největší vtip z traileru je něco specifického pro rok 11 hry s názvem „Codename: Frontiers.“ To je doslova vše, co dostáváme, kromě toho, že objasňují, že se jedná o obsah Destiny 2, a ne uvedení něčeho jako Destiny 3, které se za rok od nynějška nedalo rozumně očekávat.

To mi nezní jako něco, co vypadá jako rozšíření, a to jak z hlediska toho, jak je odhaleno (nedostáváme „kódová jména“ pro odhalená rozšíření, jen jména), tak jak se to nazývá, limity . Zní mi to jako nějaká…expedice, na kterou se chystáme. Který mohl Samozřejmě to bude vydáno prostřednictvím samotného rozšíření, ale zdá se mi to spíše jako koncept nového oblouku, než doslovný obsah. Mnoho fanoušků již doufá, že poprvé prozkoumáme mimo naši sluneční soustavu.

Dostali jsme také spoustu podrobných informací o nadcházejících epizodách, protože jsme se dozvěděli, že ozvěny jsou věci, které Travellera na konci opustily, a všude způsobují chaos.

dozvuk – Toto je naše první epizoda od zítřka, která se zaměřuje na Echo zasahující Nessus a pohrává si s tamním Vexem, přičemž Failsafe bude naším kontaktním bodem poté, co byl z velké části neaktivní od vanilkové kampaně. Je tu aktivita tří lidí o ucpávání radiačních studní a my se vydáváme hluboko na Měsíc, abychom našli ztracenou civilizaci. Je tu také nový baddie Vex, o kterém si všichni po mnoha škádlích v minulých letech myslí, že je Maya Sundaresh.

mstitel -To se točí kolem boje o moc Fallen/Scorn, když se ukáže, že Fekrul má jedno z Echoes, které umístil na své zaměstnance, což není dobrá zpráva pro nikoho. Tématem tohoto je „Lov upírů“ a staneme se členem starověkého řádu padlých lovců. Existují lektvary pro schopnosti a kořist. To nepochybně přivede Crowa jako hlavního NPC na naší straně.

Hereze – hereze – Toto je epizoda o pohrávání si se skupinou Hive a „potvrzení“ těchto existujících vztahů. Xivu Arath nebyla zmíněna, ale nepochybně bude součástí. Savathon taky. Několikrát řekli „Eldrich“ z hlediska atmosféry a v té sezóně budou dvě kompletní sady brnění. Nejdůležitější je, že se Dreadnaught vrací, i když vzhledem k minulé historii toho nemusí být tolik a nemusí tomu tak být vždy, protože se stále jedná o sezónní obsah, velmi podobný sezóně Haunted a Leviathan. Ale to nevíme jistě.

Líbilo se mi, co jsem viděl o epizodách, ale myslím, že hráči chtěli slyšet více o dlouhodobých plánech, než jen kódové jméno. Ale i toto stojí za spekulace.

