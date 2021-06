French Open Final 2021: How to watch Barbora Krejsikova vs Anastasia Pavlyuchenkova, women singles time, TV channel, live stream

Barbora Krejšíková čelí Anastasii Pavlyuchenkové ve finále dvouhry žen v roce 2021 na French Open v sobotu 12. června (6/12/2021) v 9:00 východního času.

Zápas bude vysílán živě na NBC, které lze streamovat fuboTVA AT & T TV a další živé televizní služby.

Česká Krijšíková ve čtvrtek zvítězila nad Řekkou Marií Skariovou 7-5, 4-6, 9-7. Ruska Pavlyuchenková porazila slovinskou Tamaru Zidansekovou 7-5, 6-3 o postup do finále.

Bez ohledu na to, kdo vyhraje, bude tenisový šampion poprvé korunován na grandslamovém turnaji na straně žen. Pro Pavlyuchenkovou je to poprvé, co dosáhla finále Grand Slam v 52 hlavních zápasech. Oblíbená je však výhra mladší Krijsikové sportovní linie.

Chcete-li jej nastavit, potřebujete vědět:

Světová zdravotnická organizace: Barbora Krezhikova vs. Anastasia Pavlyuchenkova

co nebo co2021: French Open Women’s Singles Final

když: Sobota 12. června

KdeStadion Roland Garros, Paříž, Francie

čas: 21:00 východního času

televize: NBC

vyhledávač kanálů: Pojistka VerizonA AT & T TVA Comcast XfinityA Spektrum / chartaA Optimalizace / alticeA KormidelníkA DIRCTVA Jídlo.

Živé vysílání*: fuboTVA AT & T TVA Hulu + živá televizeA YouTube TV

Celý rozpis zápasů najdete na RolandGarros.com.

