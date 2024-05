Letošní ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary je naplánován na promítání rozšířené retrospektivy s názvem Touha být červeným Indiánem: Kafka a kinematografie, představující přímé adaptace a další díla ovlivněná Franzem Kafkou, jednou z nejzáhadnějších literárních postav 20. století. Speciální program připomíná sté výročí Kafkovy smrti, ke které došlo 3. června 1924 v sanatoriu v rakouském Kerlingu.

Název retrospektivy je inspirován jednou z Kafkových povídek, která ztělesňuje témata pohybu a transformace – koncepty, které hluboce rezonují s podstatou kinematografie. Na programu jsou filmy slavných režisérů jako Orson Welles, Martin Scorsese, Ousmane Sembene, Jan Nemec nebo Steven Soderbergh.

„Kafka je jedním z těch autorů, jejichž tvorba inspiruje filmaře po desetiletí,“ říká Karel Ochs, umělecký ředitel Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, který retrospektivu připravil ve spolupráci se zahraničním poradcem festivalu Lorenzem Espositem.

„Je to, jako by nás lstivě vyzýval, abychom se pokusili co nejautentičtěji zachytit prchavou povahu jeho psaní, jeho příběhy, fakta, která utvářel, pocity obav, které vzbuzoval, ale také komické situace. Vytvořil .“

Vrcholem programu je původní dvojfilm filmů Stevena Soderbergha. V roce 1991 Soderbergh režíroval film Black Mystery Kafka. O třicet let později radikálně přepracoval původní materiál a vytvořil novou verzi s názvem Pane NůžKterý popisuje jako „němý film se zvukem a hudbou“.

Soderbergh je nedoceněný Kafka Je to jeden z nejlepších snímků Prahy, jaké byly kdy vyfotografovány, využívající historických památek způsobem, který by dnes nebyl možný, než se na českou metropoli snesly vlny turistů. Parafrázováno Pane Nůž Nebyl vydán mimo limitované vstupy na filmové festivaly, díky čemuž je promítání skutečně speciální událostí.

Mezi další pozoruhodné filmy v retrospektivě patří vysoce ceněná adaptace Orsona Wellese SoudMartin Scorsese je často přehlížen Po hodináchA Postní umělecupravené podle Kafkovy povídky Hladový umělec Japonský režisér Masao Adachi.

Retrospektiva také ukazuje významná díla české kinematografie, včetně těch experimentálních a ikonických posun Jan Nomeck, fotografovaný během jeho exilu v západním Německu; Vladimír Michalík Amerika, vizuálně osobitá adaptace Kafkovy nedokončené prvotiny; A Josef Kilián (1964), režie Pavla Juráčka a Jana Schmidta, je krátký film, který možná není přímou adaptací Kafkových děl, ale kafkovsky nepochybně je.

Retrospektiva slibuje, že nabídne hloubkový průzkum Kafkova literárního odkazu optikou kinematografie a upozorní na trvalý vliv jeho díla na filmaře po celém světě.

Zde je předběžný seznam kafkovských filmů, které budou uvedeny na letošním Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech: