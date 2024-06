„Frank Zappa v Praze“: projekce dokumentu a debata s Peterem Dorozkou

Generální konzulát České republiky v Los Angeles ve spolupráci s Československou společností pro umění a vědy v Los Angeles si vás dovoluje pozvat na večer věnovaný Franku Zappovi a jeho spojení s Prahou. Debatu s názvem: „Jak Frank Zappa a elektrická kytara pomohli porazit komunismus ve východní Evropě“ přednese Petr Dorozka, přední český odborník na moderní hudbu. Po diskusi následuje promítání dokumentu „Frank Zappa vs. Brazi“ (r. Jan Rubisch, ml. 30 minut, 1990) a sklenice českého piva. Akce se uskuteční v pátek 10. května 2024 v 19:00 na českém konzulátu.

O diskuzi a dokumentu:

„Jak Frank Zappa a elektrická kytara pomohli porazit komunismus ve východní Evropě“ – Prezentace bude v angličtině.

Přední český odborník na moderní hudbu Petr Dorozka se během přednášky zamyslí nad obdobím před více než třemi desetiletími, kdy československá undergroundová scéna bojovala s komunismem. Jejich nepravděpodobným spojencem byl Frank Zappa, americký rockový, popový a jazzový hudebník a skladatel působící v Los Angeles, známý svou nepravidelností, improvizací a hlasovým experimentováním.

Po celý večer budeme promítat dokument „Frank Zappa vs. Brazi“ (r. Jean Robis, ml. 30 minut, 1990). Dokument je primárně v angličtině s českými titulky a obsahuje krátké ukázky dialogů v češtině. Poté, co byl tento 30minutový film promítán při Zappově první návštěvě Prahy v lednu 1990, jen několik týdnů poté, co sametová revoluce svrhla komunismus v Československu, bude Peter hovořit o roli elektrické kytary při porážce komunismu ve východní Evropě. Diskutoval o tom, proč česká tajná policie nenáviděla Zappu.

O Peteru Dworské:

Petr Dorozka je novinář, producent, autor, pedagog na Univerzitě Karlově v Praze a moderátor v Rádiu Praha a Českém národním rozhlase. Má za sebou dlouhou kariéru ve světové hudbě a od té doby je součástí evropských světových hudebních žebříčků. Začínala jako významná novinářka a účastnila se mnoha významných panelů na světové hudební scéně. Jedná se o uznávaný zdroj informací mezi globálními hudebními experty. Dorůžka je také autorem knihy o Zappovi a sloužil jako jeho osobní překladatel při Zappově návštěvě Prahy, včetně setkání s prezidentem Havlem.

kdy a kde:

Pátek 10. května 2024 v 19:00

Generální konzulát České republiky v Los Angeles

10990 Wilshire Blvd., Suite 1100

Los Angeles, CA 90024.

RSVP:

Svou účast prosím potvrďte do 7. května 2024 na: [email protected]