Francouzské volby 2024 živě: Výsledky ukazují, že žádná strana nezískala absolutní většinu

Francie může směřovat k pokračujícímu politickému patu poté, co se zdá, že žádné straně nebo koalici stran se nepodařilo získat absolutní většinu křesel v parlamentu, podle prognóz francouzských institucí pro průzkum veřejného mínění založených na předběžných výsledcích.

Odborníci uvedli, že bezprostřední cesta vpřed je nejasná, ale země by mohla směřovat k měsícům politické nestability, protože prezident Emmanuel Macron čelí hluboce rozdělenému parlamentu, včetně dvou bloků, které mu rozhodně odporují.

„Bez absolutní většiny bude vláda vydána na milost a nemilost opozičním stranám, které se spojí“, aby ji sesadily, řekl Dominique Rousseau, emeritní profesor veřejného práva na Univerzitě Panthéon-Sorbonne v Paříži.

Očekává se, že Národní shromáždění, dolní komora francouzského parlamentu, se zhruba rozdělí na tři hlavní bloky s protichůdnými programy a v některých případech s hlubokým vzájemným nepřátelstvím.

Předpovědi průzkumů veřejného mínění zveřejněné v neděli večer po uzavření volebních místností v posledním kole parlamentních voleb naznačovaly, že největší počet křesel získá skupina levicových stran s názvem Nová lidová fronta, následovaná Macronovou středovou koalicí a protiimigrační nacionalistkou. Národní rally. Není jasné, zda druhým největším blokem budou centristé nebo pravicové Národní shromáždění.

V současné době se zdá, že žádný ze tří hlavních bloků nedokáže spolupracovat s ostatními. Každý se může pokusit vytvořit účinnou většinu s malým počtem malých stran nebo nezávislých zákonodárců, kteří obsadí zbytek sněmovních křesel. Schopnost těchto bloků tak učinit je ale nejistá.

„Francouzská politická kultura nepřispívá ke kompromisům,“ řekl Sami Benzina, profesor veřejného práva na univerzitě v Poitiers, a poznamenal, že francouzské instituce jsou obvykle navrženy tak, aby produkovaly „jasnou většinu schopnou vládnout samy“.

Scénář, kdy se žádné straně nepodaří zajistit absolutní většinu – alespoň 289 z 577 křesel ve Sněmovně reprezentantů – není ve Francii bezprecedentní. To je přesně to, co se stalo během posledních parlamentních voleb v roce 2022. Panu Macronovi se však podařilo sestavit efektivní vlády, kterým se za poslední dva roky podařilo schválit zákony.

Bylo to však jen proto, že Macronova centristická koalice byla dostatečně velká – s asi 250 křesly – a strany, které mu odporovaly, byly příliš rozdělené na to, aby představovaly trvalou hrozbu. Když tomu tak nebylo, Macronova vláda se nebezpečně blížila ke kolapsu.

Tentokrát se možnosti pana Macrona zdají mnohem omezenější.

Ve skutečnosti jeho centristická koalice nemůže vládnout sama. Několik menších stran – dokonce i ty umírněnější nalevo nebo napravo – se chce spojit s panem Macronem, který je hluboce nepopulární a do konce funkčního období mu zbývají tři roky.

Národní shromáždění již oznámilo, že bude vládnout pouze tehdy, pokud získá absolutní většinu, nebo pokud bude mít většinu jen málo a věří, že se dokáže dohodnout s dostatkem dalších zákonodárců, aby překlenulo mezeru. Dlouholetá předsedkyně strany Marine Le Penová minulý týden francouzskému rozhlasu řekla, že strana nebude souhlasit s tím, aby „jen seděla na ministerském křesle, aniž by mohla cokoli dělat“, což by podle ní byla „nejhorší zrada“. voliči strany.

Vůdce jedné z levicových stran Nové lidové fronty Jean-Luc Mélenchon v neděli řekl, že nebude vstupovat do jednání s koalicí pana Macrona o společném sestavení vlády.

Někteří analytici a politici navrhli možnost vytvoření široké koalice zákonodárců, kteří by se shodli na omezeném počtu klíčových otázek a rozšířili se od Strany zelených až po umírněnější konzervativce. To už ale řada politických představitelů vyloučila.

Další možností je sestavit prozatímní vládu složenou z politicky neutrálních odborníků, která bude řídit každodenní byznys, dokud nebude dosaženo politického řešení. To by také představovalo odchylku od francouzské tradice.

Francie má silnou státní službu schopnou řídit věci po určitou dobu bez vlády. Jenže do letních olympijských her zbývají jen týdny a parlament obvykle schvaluje rozpočet na podzim. Někteří analytici se domnívají, že Macronova pozice bude natolik neudržitelná, že bude nucen rezignovat, ale řekl, že tak neučiní.