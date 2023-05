Zpráva českého akademického centra Synopsys zdůrazňuje „významné dary“ od „těžkých vah UF“ na financování francouzské „vlivové diplomacie“.

od Massimo Introfini

A Velmi podrobná zpráva Publikoval 11. května autoritativní český projekt Sinopsis, výsledek spolupráce nevládní organizace AcaMedia a Katedry sinologie Univerzity Karlovy v Praze, odhaluje zvláštní vztah mezi francouzskou „kulturní diplomacií a vlivem“ a Komunistickou stranou Číny (ČKS). . Francie zkrátka získává peníze od Komunistické strany Číny na financování svého nejdůležitějšího diplomatického projektu.

Abychom pochopili, o čem tento nový velký skandál týkající se Francie je, musíme vám představit hlavní postavy komiksu. Prvním je francouzské ministerstvo zahraničních věcí, které v prosinci 2021 spustilo „cestovní mapu pro dopad“. S tímto ambiciózním projektem „kulturní diplomacie a diplomacie vlivu“ plánuje Francie vyhrát to, co prezentuje jako skutečnou hlavní bitvu 21. století, „boj o vliv“. [that] Je to nakonec také boj mezi vyprávěním a archetypy.“

Druhou osobou je prezident Macron. Všichni podporují „kulturní diplomacii a diplomacii vlivu“ jako výraz francouzské „velikosti“ a způsob, jak exportovat hodnoty „republiky“ mezinárodně – ale také si bolestně uvědomuje, že jeho rozpočet je omezený, a vede zemi v které občané vyjdou do ulic na protest proti bolestivým škrtům v důchodech a dalších sociálních službách. Jeho poselství tedy zní: pokračujte v tomto skvělém projektu, ale snažte se najít prostředky od soukromých dárců.

Třetí postavou, která se v české zprávě nezmiňuje, ale není nedůležitá, je MIVILUDES, francouzská vládní agentura, která bojuje proti „kultům“. Neustále je kritizována nevládními organizacemi, akademickými vědci a americkými agenturami, které vydávají zprávy o náboženské svobodě, za systematické porušování svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení. Potřebuje francouzskou „kulturní a vlivovou“ diplomacii, aby ji podpořila na mezinárodní úrovni a přesvědčila ostatní země, že boj Francouzů proti sektě je rozumný. Na to nemusíte brát slovo Hořké zimy. MIVILUDES SE VYSVĚTLUJE ve svých zprávách Že francouzský postoj k „sektám“ – a k „separatismu“, tedy boji, který je v některých muslimských zemích vnímán jako protiislámský, proti společnostem, které chtějí žít „odděleny“ od hodnot většiny , na základě jejich náboženství – není nutně oceněno v zahraničí. Dodává, že Francie diplomaticky pracuje na mezinárodním vysvětlení svých důvodů a na přesvědčování dalších zemí, aby se zapojily do boje proti sektám. To je zjevně součástí francouzské „kulturní a vlivové diplomacie“.

Čtvrtou postavou je United Front of China. Teoreticky je United Front aliancí mezi Komunistickou stranou Číny, osmi legálně povolenými malými stranami a Celočínskou federací průmyslu a obchodu. V praxi je United Front hlavní propagandistickou agenturou Komunistické strany Číny, která by se podle slov samotného Si Ťin-pchinga měla snažit kontrolovat, „jak je Čína nahlížena mezinárodně“. Ačkoli je Jednotná fronta nedílnou součástí ČKS, jak je zřejmé všem čínským zasvěceným, pro zahraniční příjemce darů je někdy výhodnější dostávat peníze od Jednotné fronty než dostávat peníze přímo od komunistické strany nebo pekingské vlády. Ještě lepší je, že dostávají peníze od soukromých podnikatelů, kteří působí jako „lídři“ ve Spojené frontě.

To nás vede k představení dvou dalších postav, které v české reportáži vystupují na předních místech: Jonathana Choi Kon Shuma (蔡冠深) a Pansy Cataliny Ho Chiu King (何超琼). Oba jsou miliardáři. Choi pochází z Hong Kongu a je synem Choi Kai Yu, pročínského „krále mořských plodů“. Pochází z Macaa a je dcerou Stanleyho Ho, „krále hazardu“, o kterém se, ať už je to pravda nebo nepravda, proslýchá, že je spojován s čínskou mafií. Stanley Ho, který vždy popíral spojení s mafií, byl členem Národního lidového kongresu a byl členem Stálého výboru Čínské lidové politické poradní konference, nejdůležitějšího fóra jednotné fronty. Mezi vůdcem jednotné fronty a napojením na mafii nebyly žádné rozpory, protože ČKS ve své historii opakovaně uzavírala tajná spojenectví s čínským organizovaným zločinem.

Jonathan Choi a Pansy Ho jsou od poslední dekády ve francouzských médiích zobrazováni jako filantropové, kteří zbožňují francouzskou kulturu a štědře podporují francouzská muzea a univerzity, s koordinovaným zaměřením, které prozrazuje práci PR agentur. „Le Figaro“ popsal Jonathana Choi jako hrdinu a dokonce Porovnejte to s Buddhou. Žádné francouzské médium však neobjasnilo, že Jonathan Choi i Pansy jsou členy stálého výboru Čínské lidové politické poradní konference. Česká zpráva uvádí všechny jejich pozice v organizacích spjatých se Sjednocenou frontou a dochází k závěru, že jsou „těžkými nositeli ve Spojené frontě“. To, zda k financování francouzských aktivit používají své vlastní peníze nebo peníze Spojené fronty, je méně důležité než skutečnost, že jejich „people-to-people diplomacie“ (jak ji nazývá Čína) zjevně není aktivitou občanské společnosti, ale strategií nasazenou na jejich jménem. United Front, tedy z Komunistické strany Číny.

Když Francie zahájila svou „kulturní a vlivovou diplomacii“ a hledala soukromé dárce, kteří by ji podpořili, Choi a Ho tam byli, aby pomohli. Podle české zprávy „Choiovy známé dary dosahují více než 2,5 milionu eur, k nimž je třeba připočítat ty, jejichž výše nebyla zveřejněna.“ Hou se postarala o to, aby nezveřejnila částky, které darovala, ale jsou také velké. Choi a Hu jako hlavní dárci přímo přijali prezidenta Macrona a další významné francouzské politické osobnosti. Česká zpráva uvádí, že ovlivňuje francouzské politické pozice v Hongkongu a na Tchaj-wanu a obecně se snaží omezit francouzskou kritiku porušování lidských práv v Číně.

Ale Spojené fronty jistě rády podpoří diplomatický export francouzských pozic i o „sektách“. Francouzské soukromé a vládní antikultovní organizace spolupracovaly s Čínou od prvních let na pronásledování Falun Gongu. Z ideologických důvodů to udělají zdarma – ale finanční podpora ze strany Spojené fronty francouzské „kulturní a vlivové diplomacii“ rozhodně dělá z této senzační spolupráce mnohem zábavnější.