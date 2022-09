Fotografie iPhonu 14 Pro od T-Mobile náhodou ukazují samostatný design ciferníku + otvor

V měsících, které vedly k oznámení iPhonu 14 Pro, jsme všichni očekávali novou zářezovou verzi se dvěma fyzicky oddělenými sloty. Jeden z těch řezáků měl být díra, zatímco druhý měl tvar fazole. Jak už všichni víme, Apple měl v zásobě překvapení: a Nová přestávka pro dynamický ostrov Pro iPhone 14 Pro.

Výpisy T-Mobile pro iPhone 14 Pro však ukazují iPhone 14, který byl téměř…

iPhone 14 Pro využívá to, co Apple nazývá Dynamic Island. Samotný zobrazovací panel stále používá dva samostatné sloty, ale to byste nevěděli, protože Apple vzal tuto oblast obrazovky a učinil ji plně interaktivní. Samotný zobrazovací panel má stále tyto dva samostatné klipy, ale Apple použil software, aby z něj v podstatě udělal dynamický stavový řádek pro váš iPhone. Je to opravdu skvělý design.

Zdá se, že T-Mobile žije v alternativní realitě, kde neexistuje žádný dynamický ostrov, jak jsme viděli dříve Sam Cole na Twitteru. Přepravce Seznam pro iPhone 14 Pro A iPhone 14 Pro Max V černém a stříbrném prostoru se dynamická štěrbina neobjevuje. Místo toho zobrazují samostatné řezáky, jak naznačovaly dřívější pověsti.

To je vlastně docela zajímavé mimo chybějící dynamický ostrov, obrázky vypadají jako oficiální rendery přímo od Applu pomocí tapety iPhone 14 Pro.

Vypadá to, že T-Mobile sleduje zvěsti o iPhone 14 Pro a má nějaké zástupné obrázky. Jakmile byl iPhone 14 Pro oficiálně oznámen, plácl oficiální tapetu Apple a zapomněl opravit zbývající dvě barvy zařízení.

Za zmínku také stojí, že Apple neuznává fakt, že perforované výřezy a pilulka jsou skutečně odděleny. Všechny marketingové obrázky společnosti ukazují, že jsou oba spojeni přes Dynamic Island.

T-Mobile tyto obrázky ještě neopravil, ale myslíme si, že to nebude trvat dlouho, jakmile si to uvědomí… Co si myslíte o této alternativní realitě, kterou si T-Mobile představoval? Dejte nám vědět do komentářů.

