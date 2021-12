Fosilní pozůstatky stáda 11 dinosaurů objevené v Itálii | dinosauři

V Egyptě byla poprvé identifikována pokladnice fosilií hejna 11 dinosaurů Itálie, včetně největší a nejúplnější dinosauří kostry, jaká kdy byla v zemi nalezena.

Navzdory izolaci ještě dinosaurus Paleontologové objevili v Itálii od 90. let 20. století a nyní identifikovali celou skupinu ve Villaggio del Pescatore, bývalém vápencovém lomu poblíž severovýchodního přístavního města Terst.

Zkamenělé zbytky patří k druhu Tethyshadros insularisKterý žil před 80 miliony let a byl dlouhý pět metrů.

Federico Fanti, profesor na univerzitě v Bologni a vedoucí výzkumného týmu, uvedl, že výsledky byly zveřejněny v Journal of Scientific Reports.

Villaggio del Pescatore se poprvé proslavilo dinosaury v roce 1996 po objevení dinosauří kostry, kterou paleontologové nazývali Antonio a zpočátku si mysleli, že jde o „trpasličí typ“. Ale nedávné objevy tomu odporují, protože se nyní věří, že Antony byl malý dinosaurus, který byl součástí stejného stáda, které zemřelo společně. Největší zkamenělé pozůstatky ze skupiny se jmenují Bruno.

„Bruno je největší a nejstarší ze skupiny a největší kostra dinosaura, jaká kdy byla v Itálii nalezena,“ řekl Fante. „Věděli jsme, že na místě byli dinosauři po Antoniově objevu, ale až dosud nikdo nezjistil, kolik jich je. To, co nyní máme, je několik kostí patřících do stejného stáda.“

Na místě, které bylo před 80 miliony let součástí starověkého Středomoří, byly nalezeny také zkamenělé zbytky ryb, krokodýlů, létajících plazů a dokonce i malých krevet.

„To je tak skvělé, že můžeme vidět, v jakém prostředí dinosauři žili a umírali,“ dodal Fante. „Během tohoto období byla oblast velmi blízko pobřeží v teplém a vlhkém tropickém prostředí schopném nakrmit stáda dinosaurů.“

Některé z dosud nalezených vykopávek ve Villaggio del Pescatore, chráněné oblasti, jsou vystaveny v Městském přírodovědném muzeu v Terstu a odborníci doufají, že část naleziště nakonec zpřístupní veřejnosti.

v lednu, Předpokládá se, že stopy V italských Alpách byl nalezen pravěký plaz připomínající krokodýla.