Fosilie pompejského trilobita staré 508 milionů let vykazují dosud nevídané prvky

V sopečném materiálu byl nalezen trilobit starý 508 milionů let, který odhaluje dosud neviděné detaily ve 3D podobě. Jejich fosilizace byla tak rychlá, že se na místě zachovaly malé skořápky a stále lze vidět měkké tkáně včetně částí úst a vnitřních orgánů.

Trilobiti byli pohřbeni v sopečném toku, horkém a hustém materiálu, který vybuchuje ze sopek a někdy dosahuje rychlosti až 200 metrů (656 stop) za sekundu. Obvykle spálí jakékoli živé organismy, které mu stojí v cestě, ale to se může změnit v mořském prostředí.

„Mořská hladina, na kterou proudil popel, by byla smrtelně horká a ano, spálila by zvířata v nejhlubších hloubkách,“ řekl jeden z autorů studie. Dr. Greg Edgecombe Od Natural History Museum v Londýně po IFLScience. „Popel se pravděpodobně smíchal s mořskou vodou během odchytu a odchytu trilobitů, kteří žili na mořském dně, toto smíchání ve sloupci mořské vody muselo popel dostatečně zchladit.“

Starověké divy, shromážděné ve Vysokém atlasu Maroka, dostaly jméno „Pompejští“ trilobiti kvůli jejich pozoruhodnému uchování v popelu. Jsou neuvěřitelně staří, ale nejde o nejstarší nalezené trilobity.

Jsou asi 508 milionů let staří, mladší než nejstarší trilobiti, kteří pocházejí z doby před asi 521 miliony let. Existují také starší fosilie stop ve tvaru nory, zvané Rusophycus, o kterých se předpokládá, že jsou dílem trilobitů a jsou staré přes 528 milionů let.

Srovnávací kanici jsou však stále pozoruhodní z hlediska stupně zachovalosti, kterou vykazují.

„To, co dělá naše exempláře jedinečné, zvláště ty nedotčené, je trojrozměrné zachování jejich přívěsků,“ dodal Edgecombe „Přírůstky nebyly zploštělé, přeorientované ani zlomené. Byly zachovány v orientacích blízkých životu. A protože jsou.“ jsou uchovány ve vakuu v horninové matrici, „Můžeme to skenovat CT, abychom to viděli ve 3D.“

Mikroskopická rekonstrukce trilobita Gigoutella mauretanica ve ventrálním pohledu. Zdroj obrázků: © Arnaud Mazurier, IC2MP, Univ. Poitiers

„Přírůstky uchované v břidlici si dokážou krásně zachovat štětiny, ale fosilie jsou tak stlačené, že jsou téměř dvourozměrné a my musíme použít destruktivní vzorkování k mechanickému odvrtání horních částí přívěsků, abychom viděli ty spodní. Naše vzorky jsou po studiu stejně dokonalé jako předtím.“

Tyto nikdy předtím neviděné detaily znamenají, že nyní vidíme trilobity blíže skutečnému životu, než jsme je kdy viděli, včetně štěrbinovitých úst a jedinečných vertikálních krmných doplňků. Není krásná?

Studie je publikována v časopise vědy.