Fosilie létajících plazů, kteří kdysi vládli obloze, byla nalezena větší než kdy jindy

„Byla skoro půlnoc, když jsme to dokončili, a pomocí našich světlometů a světlometů jsme zvedali asi 400 liber ze břehu,“ řekl Brusatte. „Bylo to pro mě opravdu nejvíce stresující, pokud jde o objev v terénu.“

Téměř kompletní fosílie nalezla asi 70 procent kostry uvězněné ve skále, řekl Brusatte, nejlepší pterosaur, jaký byl kdy ve Skotsku nalezen. Je to také největší svého druhu, který byl kdy objeven Jurský العصرTvrdí to vědci, kteří poskytli podrobnosti o objevu ve studii zveřejněné v úterý v časopise Current Biology.

Vědci tento druh nazvali Milý sgiathanachu (vyslovuje se yark ski-an-ach) znamená v gaelštině „pterodaktylský plaz“. Létající plazi žili před téměř 170 miliony let a vládli na obloze s rozpětím křídel větším než 8 stop, což je zhruba ekvivalent moderního albatrosa.

Vědci použili CT sken lebky pterosaura, který je zde vyobrazen, ke studiu tvaru jeho mozku. Gregory F Funstone

Brusatte a jeho kolegové odebrali vzorky tenkých plátků kosti pro forenzní analýzu kosterního systému. Zjistili, že zvíře ještě není dospělým pterosaurem a když zemřelo, stále rostlo. Vědci také použili počítačovou tomografii ke studiu lebky a uší skotského exempláře.

„Ze skenů můžeme vidět, jaký byl mozek tohoto zvířete, což je šílené, když si myslíte, že je staré 170 milionů let,“ řekl Brusatte.

Umělecká ilustrace pterosaura na ostrově Skye. Natálie Jagelské

byli pterosauři První obratlovci, u kterých se vyvinul motorový letpomocí svých prodloužených křídel k mávání a vytváření vztlaku, který jej pohání vzduchem. Tito tvorové žili v době dinosaurů, před 230 miliony let v triasu do konce křídového období, asi před 66 miliony let, kdy náhlé hromadné vymírání vyhladilo téměř tři čtvrtiny všech rostlin a živočichů v vesmír.

Vzorky pterosaurů byly nalezeny po celém světě, Včetně BrazílieČína a italské Alpy, ale tyto fosilie jsou extrémně vzácné. Je vzácné najít kosti pterosaurů, které přežily, řekla Natalia Jagelska, Ph.D. Student na University of Edinburgh a hlavní autor studie.

„Aby dosáhli letu, měli pterosauři duté kosti s tenkými kostěnými stěnami, takže jejich pozůstatky byly neuvěřitelně křehké a nevhodné pro uchování po miliony let,“ uvedla v prohlášení.

Téměř úplný vzorek pterosaurů z doby před 170 miliony let pomůže paleontologům vyplnit části omezeného fosilního záznamu a poskytne lepší pochopení toho, jak někteří z těchto okřídlených tvorů vyrostli do velikosti stíhacích letadel.