Fortnite: Secret Door In Shuffled Shrines Umístění a kompletní průvodce puzzle

Pokud přemýšlíte, kde najít tajné dveře ve Fortnite, jste na správném místě. Úkoly Fortnite Indiana Jones jsou nyní živé, což dává všem majitelům Battle Pass příležitost odemknout si dobrodruha a jeho mnoho kosmetických předmětů v celkem 10 úkolech Indiana Jones. Ale jedna z výzev vás vyžaduje Najděte tajné dveře před hlavní místností v Shuffled Shrines, nový bod zájmu od 6. července. Tohle je opravdu těžký hlavolam hodný Indiana Jonese, ale nebojte se. Pokud dokážete přežít počáteční nápor tamních padlých hráčů – nebo ještě lépe spolupracovat – řešení je na dosah ruky. Zde je návod, jak najít tajné dveře ve Fortnite.

Umístění tajných dveří Fortnite Shuffled Shrines

Vstup do tajných dveří po hlavní místnosti je vícestupňový proces a není to řešitelný proces, zatímco ostatní hráči bojují kolem vás – díky těmto lokačním specifickým problémům jsou místa přistání poprvé velmi horká. den nebo tak. Až přistanete v Shuffled Shrines, novém bodu zájmu východně od Rocky Reels, zjistěte, zda si můžete nashromáždit nějaké předměty a pak je buď schovat, nebo se probojovat do bezpečí.

Jakmile se prach usadí, najdete uprostřed areálu zamčené kamenné dveře. Před ním jsou čtyři kameny, které lze otáčet, přičemž každá strana odhaluje zvláštní symbol. Chcete-li otevřít dveře, budete muset otočit kameny tak, aby každý zobrazoval správný symbol na straně odvrácené od dveří. Důležité je zde poznamenat, že Řešení se mění každé kolo.

Toto bylo naše jednokolové řešení, ale velmi pravděpodobně to není řešení pro vás! Přečtěte si kompletního průvodce řešením hádanky Fortnite.

Ale to je v pořádku, protože jakékoli řešení na vaší soukromé prohlídce je také k dispozici poblíž. Čtyři balvany rozeseté kolem svatyní jsou rozptýleny vedle zářivých bílých světel vycházejících ze země. Když budete poblíž jednoho z nich, uslyšíte hučení. Budete muset najít tyto čtyři kameny a uložit (nebo vyfotit na telefon) symboly na každém z nich. Hledejte kameny na následujících místech:

Podzemí na jihozápadě

Na úrovni terénu na severozápadě

Pod provizorním červeným stanem na severovýchodě

Podzemní plošina na Středním východě

Na mapě níže jsme tyto skály lokalizovali a očíslovali v pořadí, v jakém je chcete zachránit. S těmito čtyřmi symboly se vydejte k centrálním skalním dveřím. Otočte kameny u prostředních dveří tak, aby se symboly na tomto místě shodovaly se symboly, které jste našli kolem POI. Jihozápadní symbol je první zleva, severozápadní symbol je druhý, severovýchodní symbol je třetí a středovýchodní symbol je poslední. S těmito čtyřmi kameny nastavenými tak, aby zobrazovaly správné symboly ve správném pořadí, odemknete hlavní místnost… ale ještě jste neskončili.

Kliknutím rozbalíte. Budete muset porovnat kamenné symboly v tomto pořadí u hlavních dveří.

Galerie

Při běhání na chodbě, Proběhněte rychle kolem trosek nebo se opatrně přesuňte přes podlahové pasti (tmavé dlaždice), jinak budete celou cestu zasaženi šípy. Pokud máte méně než 200 zdraví, tyto šípy vás zabijí, ale můžete přežít, pokud dosáhnete 200 zdraví a necháte každou část šípu zasáhnout vás pouze jednou, což můžete udělat tak, že proběhnete chodbou.

Jakmile vstoupíte do místnosti, uvidíte artefakt – A Lesklá zlatá rajčatová hlava. Zvedněte ho a sledujte, jak se místnost začne prudce třást, ale nebojte se, už na vás žádné pasti nepřicházejí. zatímco to, Hledejte napravo od artefaktu nějaké rostliny a husté zelené liány na zdi.

Napravo od artefaktu najdete skrytý průchod, vibrace při odstranění artefaktu způsobí zhroucení zdi a umožní vám přesunout se do tajné místnosti.

Přistupte k němu a uvidíte, že skrz něj můžete projít k dalšímu vchodu. Proskočte trhlinou ve zdi nalevo nebo rozbijte nyní rozbitou zeď (díky otřesům) sama Odhalte tajnou místnost, která bude doplněna dvěma vzácnými truhlami. Dobrá práce, Andy. Další dobrodružství dokončeno a tentokrát jste neztratili klobouk.