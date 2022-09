Forex Daily: Tvrdší měnové podmínky ve prospěch dolaru | Článek – Komodita

Americký dolar: Rušný týden pro centrální bankéře musí udržovat dolarovou zásobu

Pro centrální bankéře je to opravdu rušný týden. Politická setkání se konají v USA, Velké Británii, Japonsku, Švýcarsku, Švédsku, Norsku, Brazílii, Filipínách, Tchaj-wanu a Indonésii, abychom jmenovali alespoň některé. Zvýšení sazeb se očekává ve všech zemích kromě Brazílie (sazby jsou již 13,75 %) a Japonska.

Jako obvykle bude největší pozornost věnována středečnímu večeru oznámení FOMC. Toto zasedání má mnoho pohyblivých částí, včetně velikosti rally, prohlášení Fedu, nové prognózy a tiskové konference. Podrobný náhled FOMC naleznete zde. Zdá se, že není důvod, aby Fed mírnil jestřáby, které se objevily na nedávném sympoziu v Jackson Hole, a „jestřábí rally“ o 75 bazických bodech by měla udržet dolar blízko letošních maxim.

Zaznamenali jsme také maximální obrat (téměř 50 bazických bodů) na křivce amerického ministerstva financí 2-10. Vzhledem k tomu, že se očekává, že krátkodobé výnosy zůstanou podporovány poblíž 4 %, hrozí, že výnosy 10letých amerických státních dluhopisů budou stlačeny na 3,75 %. Obvykle se očekává, že to stáhne USD/JPY zpět do oblasti 145, protože japonské úřady položily prst na spoušť devizových intervencí. Možnost japonské intervence by měla udržet implikovanou volatilitu USD/JPY i přes nedávný pokles podpořenou.

Ještě poslední bod. Přísnější měnová politika po celém světě zvýší protivětry rizikových aktiv – centrální bankéři se ostatně záměrně snaží zpomalit agregátní poptávku. To by mělo opět hrát do karet proticyklickému dolaru a dolaru, který nyní platí více než 3 % ročně na měsíčním vkladu.

Očekáváme klidnou seanci před dnešním zasedáním FOMC, protože srpnová data pravděpodobně neovlivní tržní ceny pro cyklus utahování Fedu – aktuálně na vrcholu poblíž 4,50 % na jaře příštího roku. DXY by měla zůstat nabídka v rozsahu 109,50 / 110,00.

Chris Turner