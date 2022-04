účast v Nintendo Live zaměstnanost

Včera nám Nintendo přineslo Shez a Arval – přicházejí nové postavy Fire Emblem Warriors: Three Hopes.

Oficiální Twitter účet Fire Emblem Musou o nich nyní poskytl některé další podrobnosti, včetně některých nových uměleckých děl. Zde je přehled prostřednictvím účtu Twitter a webové stránky Fire Emblem SerenesForest:

SHIZ, Japonská Virginie: Tasuko Hatanaka a Mio Tomita

Osamělý žoldák. Chtěl se stát slavným šermířem, ale na misi se setkal s Jeraltovými žoldáky a byl sražen Ashen Demonem. Při výcviku k pomstě se v lese setkal se studenty Důstojnické akademie.

Arval (anglický název TBC), japonský VA: Mutsumi Tamura

Ve snu hlavního hrdiny se objevil záhadný předmět. Zachrání hlavního hrdinu předtím, než je zabije Ashen Demon a mluví s nimi, jako by žili v jejich hlavách. Někdy se chová, jako by mu něco chybělo.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes Will Be Vydáno na Nintendo Switch 24. června. Co si myslíte o těchto nových postavách? Níže zanechte své myšlenky.