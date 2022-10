Foto: Jarmo Vehkomaki

V prvním konfliktu mezi Finsko A tohle Česká republika, tým FinskaBronzoví medailisté v roce 2021, předání SekNováčci v turnaji utrpěli vysokou porážku 42-10.

Utkání začalo pomalu, ani jeden tým v první čtvrtině nezískal body. Bodové sucho nakonec skončilo v polovině druhé čtvrtiny Finsko Šestiyardový touchdown ukončil společnou jízdu, která našla wide receivera Tuukku Lehtonena a quarterbacka Ambra Urjanssona.

To skóre vypadalo žhavě Sek. Pak na jejich dalším běhu finština skóre, odpověděli silnou tříminutovou jízdou a Bela Mraz to završil 7yardovým nájezdem do redzone.

Je to však naposledy Sek mohou najít cestu do koncové zóny po zbytek hry a v tomto okamžiku, Finsko Začal běhat se hrou.

Za nerozhodného stavu 7:7 nebylo zabráno Finsko Touha získat zpět jejich vedení. Urjansson předvedl svou sílu paží a předvedl 52yardovou přihrávku Kimimu Linnainmovi, aby Finům zajistil vedení, o které nikdy nepřijdou. The republika Che Poslední body utkání dokázali získat před poločasem, když kicker Peter Čermák trefil branku z pole a zvýšil skóre na 14-10.

Po zbytek zápasu si Urjanson nasadil kliniku a ve druhém poločase hodil další tři přihrávky. Hru dokončil s 252 yardy a pěti touchdowny. Vlastně všechno z Finska Útočné body se připisovaly za přihrávky, které házel.

Urjanssonovi se podařilo získat celou věc finština Útok spočíval v tom, že házel každý ze svých touchdownů na různé přijímače. Sandu Vehkomäki, Mikko Seppenen a Johannes Jauhianen budou potěšeni, že skórovali za svou zemi.

Konečné skóre zápasu tak padlo do rukou z Finska Bezpečnostní. Po vypnutí pouze česky Jejich obrana si nakonec užila svou vlastní zábavu, protože Elmarie Lalo na konci čtvrté čtvrtiny vybrala přihrávku a vrátila ji 42 yardů na konečné skóre 42-10. z Finska Dominantní den.

s úspěchem, Finsko postupuje do Mistrovství Evropy IFAF Semifinále v srpnu 2023.