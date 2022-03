Finální náhled na Melodifestivalen Grand Prix 2022

Moderátor Oscar Zia

Tento víkend se koná velké finále švédského Slodivestivalen, kde národ rozhodne o svém zástupci pro Eurovision Song Contest 2022.

Tři bývalí soutěžící Eurovize se připojí k devíti dalším umělcům a budou bojovat a uvidí, kdo vyhraje vstupenku na reprezentaci Švédska v Turíně.

Takže čtěte dál, abyste se dozvěděli více o interpretech, skladbách, pořadí přehrávání, podrobnostech hlasování, informacích o pořadu a také kdy a kde je můžete sledovat!

umělec

Před představením jsme si řekli, že se podíváme na všechny umělce soutěžící v soutěži Saturday Night Contest:

(Chcete-li zobrazit naše hodnocení těchto písní, podívejte se První až dvanáctý článek ).

Robin Bengtsson





Robin Bengson (31) není pro fanoušky Eurovize cizí, v roce 2017 se umístil na pátém místě za Švédsko s písní I Can’t Go On. Poté, co Robin obsadil třetí místo na „Idol 2008“, debutoval na Melodifestivalen v roce 2016 a umístil se na pátém místě. Po vítězství v roce 2017 je Robin zpět v roce 2020, aby skončil osmý a letos je zpět s písní Innocent Love. Jeho druhé místo v první polovině znamenalo, že se dostal do finále ve všech čtyřech zápasech Melodifestivalen. Jedním ze skladatelů není nikdo jiný než Viktor Kron, který reprezentoval Estonsko na Eurovizi v roce 2019.

John Lundvik





Jeho třetím debutem na Melodifestivalen byl John Lundvik, 39. John se nejlépe proslavil tím, že v roce 2019 udělil Švédsku páté místo s písní Too Late For Love, v předchozím roce se umístil na třetím místě na Melodifestivalen. Letos se vrátil se svou písní „Änglavakt“ (Guardian Angel) ve švédštině, která obsadila druhé místo na Heat 2. John složil hudbu pro švédskou královskou rodinu a švédský olympijský tým a byl také jedním ze skladatelů na britském mistrovství Eurovize v roce 2019. Vstup „Bigger Than Us“ v podání Michaela Rice.

Anna Bergendahlová





30letá Anna Bergendal reprezentovala Švédsko v roce 2010 s písní This Is My Life a stala se první a jedinou švédskou umělkyní, která se nedostala do finále od semifinále Eurovize v roce 2004. Ve vydávání hudby pokračovala Začala také studovat lékařský titul. Na Melodifestivalen se vrátila v roce 2019 a umístila se na 10. místě s písní Ashes to Ashes. ‚Kingdom Come‘ obsadil třetí místo v roce 2020 a nyní je zpět s country hudbou inspirovanou ‚Higher Power‘, která se dostala do finále semifinále.

Cornelia Jacobsová





Cornelia (30) je favoritkou bookmakerů, protože vyhrála titul Melodifestivalen 2022 se syrovou a emotivní písní „Hold Me Closer“, která vyhrála první cenu. Cornelia se v letech 2011 a 2012 zúčastnila Melodifestivalen dvakrát jako součást dívčí skupiny Love Generation, ale toto je její poprvé jako sólová umělkyně. Od roku 2018 vydala několik singlů ve Švédsku a také složila a zahrála píseň Weight of the World, která se stala soundtrackem k severskému seriálu HBO „Björnstad“.

Anders Baggie





Další šancí na zisk titulu je Anders Bagy (54), který vyhrál třetí zápas s písní „Bigger Than The Universe“. Anders je ve Švédsku známým jménem, ​​od roku 2008 je porotcem na „Idol“. Psal a produkoval pro umělce jako 98 Degrees, Westlife, Janet Jackson, Celine Dion, Madonna, Santana, Jennifer Lopez, Anastasia, Nick Lachey, Jessica Simpson, Samantha Mumba, Lara Fabian, Enrique Iglesias, Ice of Peace a Ashley Tisdale. V roce 2010 také produkoval ázerbájdžánský film Eurovize „Drip Drop“ od Savora Alizadeh a v roce 2012 se podílel na scénáři „When Music Dies“ od Sabiny Babajevové.

Clara Hammerströmová





21letá Clara Hammerströmová vyhrála Heat 4 na trati „Run To The Hills“ EDM. Rok 2022 je pro Claru třetím po sobě jdoucím vystoupením na Melodifestivalen poté, co skončila šestá v roce 2021 a nedokázala se kvalifikovat do finále v roce 2020. Clara, soutěžní soutěžící, je ve Švédsku dobře známá, protože se se svou rodinou objevila v reality show ‚Familjen Hammarström‘. Od roku 2019 vydala několik singlů ve Švédsku.

yamo





LIAMOO (Liam Thomassen), 24, vyhrál Swedish Idol v roce 2016 a na Melodifestivalen se objeví potřetí. V roce 2018 se umístil na šestém místě, v roce 2019 se vrátil jako součást dua s Hannou Fermovou a umístil se na třetím místě. V roce 2022 se vrátil s taneční skladbou „Bluffin“, která vyhrála zápas dva.

Madina El Monawara





Hip-hopové duo Medina tvoří Sam-E (Sami Daniel Rekik) a Alibi (Ali Jamali). Duo vzniklo v roce 2003, vydalo několik singlů ve Švédsku a jejich hudba byla silně ovlivněna jejich tuniským dědictvím. Sam-E soutěžil na Melodifestivalen v roce 2021 ve spolupráci s WAHL s písní ’90-talet‘, ale nedostal se do finále. Letos se město umístilo na druhém místě v Heat 4 s písní In i dimman (Into the Fog).

Vyzváněcí tón Sekelius





24letá Tone bude debutovat na Melodifestivalen v roce 2022 a je první transgender umělkyní, která se soutěže účastní. Po vydání několika singlů ve Švédsku od roku 2017 se její hymna „My Way“ dostala do finále semifinále.

Gazi Obeya





Moa Anna Maria Carlebecker, 33, lépe známá jako Cazzi Opeia, je švédská DJka, umělkyně, zpěvačka a skladatelka, která začala na Melodifestivalen. Hudbu vydává od roku 2010, je také plodnou K-POP spisovatelkou, která spolupracuje s některými z největších jmen v žánru včetně BTS, Twice, Red Velvet, NCT Dream, TXT, Sulli, DJ Hyo, Itzy, GFriend, Enhypen, Weeekly a Stray Kids and Verivery. „I Can’t Get Enough“ je popová atrakce, která se dostala do finále semifinále.

Faith Kakimbo





Faith Kakimbo, 36, může být přistižena, když se jako zdravotní sestra nezvedá z nohou. Faith, původem z ugandského původu, debutovala na Melodifestivalen v roce 2020, ale vedra nepřešla. V roce 2022 se vrací s písní inspirovanou gospelem „Freedom“, která se umístila na druhém místě v Heat 3. Píseň byla spoluautorem Laurel Parker, která je nejlépe známá tím, že se podílela na psaní několika písní Eurovize, včetně švýcarského vstupu na čtvrtém místě. She Got Me“ v roce 2019.

Theos





Nejmladším soutěžícím večera je 16letý Theodore (Theodore Haraldson), který na Melodifestivalen debutoval s chytlavým švédským popovým číslem Som de Vil (As You Wish). Poté, co Theoz postoupil ze semifinále, zahájil svou kariéru zveřejňováním videí online a v roce 2020 si také zahrál ve filmu.

průběžné pořadí

Průběžné pořadí pro finále je následující:

Clara Hammerströmová – „Utíkám na kopec“ Theos – ‚Som de Ville„ Anna Bergendahlová – „Nejvyšší moc“ John Lundvik -‚Anglafakt„ Vyzváněcí tón Sekelius – ‚má cesta„ Anders Page – ‚větší než vesmír„ Robin Bengtson – „Nevinná láska“ Faith Kakimbo -‚Svoboda“ Liamo – „Bluefin“ Cornelia Jacobs – Drž mě blíž Gazi Obia – „Nemůžu dostat dost“ Medina – „V Anně Dimman“

hlasování

O výsledcích semifinále rozhoduje ze 100 % švédské publikum pomocí aplikace Melodifestivalen nebo TV, ale ve Velkém finále mezinárodní porota složená z osmi lidí udělí 50 % bodů. Letos bude v porotě Austrálie spolu s Nizozemskem, Finskem, Španělskem, Českou republikou, Irskem, Izraelem a Itálií.

Hlasování provádí veřejnost prostřednictvím oficiální aplikace Melodifestivalen nebo telefonu s maximálně pěti hlasy na osobu. Po odehrání všech 12 písní a vyhlášení výsledků mezinárodní poroty dostanou hlasující opět možnost hlasovat (jeden hlas na osobu).

Stejně jako v kvalifikacích a semifinále budou výsledky veřejného hlasování určeny prostřednictvím aplikace systémem věkových skupin.

Zelená skupina 3-9 let

10-15 let, tyrkysová skupina

16-29 let, modrá skupina

30-44 let, fialová skupina

45-59 let, růžová skupina

Červená skupina 60-74 let

75 let a více Orange group

Každá věková skupina bude hlasovat 12, 10, 8-1. Veřejné hlasy obdržené po telefonu jsou nyní osmou kategorií a spolu s hlasy z aplikací tvoří dalších 50 % skóre.

Hostitelé, místo konání, dav a hlasování

Zpěvák a vicemistr roku 2016 Oscar Zia bude hostit finálový zápas Melodifestivalen, který hostil semifinále a všechny kvalifikace. Televizní moderátorka Farah Ebadi bude i nadále sloužit jako hosteska v zákulisí a The Green Room.

Produkce bude probíhat ve Friends Areně ve Stockholmu, která také hostila Heat 4 a semifinále poté, co se první tři kvalifikace konaly v Avicii Areně také ve Stockholmu.

jak se dívat

Finále Melodifestivalen 2022 se bude konat v neděli 13. března ráno (australského času) a lze jej sledovat prostřednictvím Hrát SVT webová stránka.

Anglický komentář bude k dispozici také prostřednictvím aplikace SVT Play.

Představení začne v:

20:00, sobota 12. března, SEČ

3:00 (západní Austrálie)

4:30 (NT)

5:00 EST (Queensland)

5:30 (SA)

6:00 EDT (ACT, NSW, TAS, VIC)