Final Show – The New York Times

25 a. Už jsme viděli záznam MATHLETE – toto je šestá odpověď na odpověď v New York Times Crossword – ale myslím, že toto je zatím můj oblíbený průvodce. „Soutěžící s proměnlivými schopnostmi?“ Zdá se, jako by to odkazovalo na sportovce soutěžícího ve více sportech, ale s otazníkem to není přesně to, kam to směřuje. Slovo „proměnná“ je zde nápovědou. V matematice je proměnná jakákoliv hodnota, která ještě není známa, a je obvykle reprezentována symbolem, jako je X. Takže někdo, kdo je zkušený s proměnnými v soutěži, by byl MATHLETE.