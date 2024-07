Filmový kritik hovoří o tom, proč „Waves“ sklidil v Karlových Varech několikaminutové ovace

„Vlny“ jsou považovány za jeden z největších úspěchů české kinematografie posledních let. Souhlasíte s tímto hodnocením?

Film „Vlny“ na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech |Foto: Filmový festival Karlovy Vary Film Service

„Toto dílo působí velmi monumentálně – skutečně monumentální experiment s vysokou produkční hodnotou a zajímavým námětem, který může získat mezinárodní uznání. Takže ano, rozhodně je to jedna z nejoblíbenějších českých inscenací posledních let.“

Co si o filmu osobně myslíte – líbil se vám?

„Ten film se mi moc líbil. Ukazuje další dílek skládačky, který zapadá do dramatického obrazu roku 1968 – ať už pražského jara, kdy národ doufal ve změnu režimu, nebo ničivé invaze. Takže je to opravdu něco, co přinese mnoho vzpomínky pro starší publikum a zároveň ukazují dobu Pro mladší publikum opravdu dbá na historické detaily, takže to byla radost sledovat.

„Jediná výtka, kterou bych filmu vytkla, je, že jsou to dva filmy v jednom. V první polovině vidíme, jak denně fungovalo mezinárodní zpravodajství v Rádiu Československo, kdo je kdo a tak dále tanky přijíždějí, točí se Film je ve stylu válečného filmu a to je moje jediná námitka.

Má podle vás film nějaký mezinárodní potenciál nebo bude zajímavý jen pro české a slovenské diváky?

„To je něco, o čem jsem ve skutečnosti diskutoval s Gerry Madelem. Velmi si přál, aby byl film viděn a pochopen mezinárodně. Z tohoto důvodu přidal šplouchnutí, aby vysvětlil situaci. Takže si myslím, že to může být přeloženo mezinárodnímu publiku jako další díl hádanka dramatu této doby.“

Někteří lidé před uvedením filmu říkali, že téma Pražského jara a invaze v roce 1968 bylo jako filmový materiál použito již mnohokrát – přesto měl film v Karlových Varech obrovský úspěch a sklidil několik minut trvající ovace. Proč byl tedy film tak úspěšný? V čem byl jiný nebo co k tématu přidalo něco, co se dosud neřešilo?

„Bohužel jsem tam ve Velkém sále nebyl, takže jsem sám nebyl svědkem potlesku, ale dokážu si představit, že to bylo dáno výrazem optimismu a atmosférou Pražského jara a hrdinstvím pracovníků Mezinárodní News Bureau, kteří byli celebritami své doby Dalším důležitým aspektem, který mohl přispět k jeho úspěchu, je to, že je oslavou žurnalistiky – vůle a touhy říkat lidem upřímně, co se děje.“