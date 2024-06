Filmový festival v Karlových Varech oslavuje novou generaci filmařů

S laskavým svolením Karlova filmového festivalu

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary se připravuje na svůj další ročník, který zahrnuje „spoustu zajímavých témat, spoustu různých zemí, spoustu režisérek,“ říká programátor Wojciech Kocharnik.

Témata „křehkých rodinných pout a zkoumání lásky vedená složitými ženskými postavami,“ říká Kocharnik, budou také prominentní součástí několika festivalových filmů, jako je norský „Loveable“. Kromě toho je tu pár dramat se současným nádechem, jako je „Panzo“ Margaridy Cardoso, „Oslava“ Bruna Ankoviče o mladých lidech svedených pravicovou ideologií nebo „Maďarský krejčí“ Ivety Gruvové odehrávající se ve 40. letech minulého století.

„V mnoha historických filmech je jasný rozdíl mezi dobrem a zlem,“ říká Kocharnik o „Švadlenovi.“ „Ale tady mají všechny postavy mnoho vrstev.“

Zatímco český festival, který startuje 28. června, otevírá své brány filmařům z celého světa, poté, co před pár lety nahradil sekci Východ-Západ sekcí Proxima, sleduje novou generaci domácích režisérů. Jedním z takových režisérů je Adam Martinek, který se chystá natočit svůj celovečerní debut The Beautiful Pig Massacre.

„Svět čeká na tento film, mohu-li to trochu přehnat,“ říká Karl Och, umělecký ředitel Mezinárodního filmového festivalu v Cannes. ale na rozdíl od některých jejich kolegů mám velkou důvěru v tuto novou generaci: „Ti starší na sobě pracují, jezdí na festivaly, sledují filmy a chtějí být součástí větší filmařské komunity.

Podle Quarnicka se novým ředitelům podařilo vybudovat most mezi minulostí a současností.

„Martinkův film se propojuje s československou novou vlnou, ironií a humorem. Připomněl mi… [“Intimate Lighting” helmer] „Ivan Passer,“ říká a ukazuje také na „Lapilli“ Paoly Dorenové, který byl vybrán na festival Proxima, a režisérku „Tiny Lights“ Beatu Barkanovou, jednu z pěti režisérek v soutěži Křišťálový glóbus.

„Podpora mladých cinefilů je klíčová,“ říká Och. „Snažíme se být co nejpřístupnější v naději, že v nich dokážeme probudit budoucího filmaře. Každý rok objevujeme nové filmaře a jsme rádi, že energie je pokaždé jiná. “

Tato událost však také oslavuje své vracející se hosty, včetně Marka Cousinse z MFF KV, který má v plánu uvést „Překvapivý pohled do hlubších věcí“, film o malířce Wilhelmině Barnes Graham a porotkyni Christine Vachon.

„Jsou to přátelé festivalu. Až na MFF KV přijedete, uděláme vše pro to, abyste se u nás cítili co nejpříjemněji. Chceme zajistit, aby šlo stále o komorní akci, i když je ‚viditelná‘ a důležitá na mezinárodní úrovni,“ říká Och.

Vrátí se také Geoffrey Rush. Zatímco Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii za rok 2022 zvedl obočí kvůli obviněním ze sexuálního zneužívání ze strany bývalého herce, Rush vyhrál žalobu pro pomluvu proti vydavateli australského kanálu, který obvinění otiskl.

„Každý ví, jak tento případ skončil,“ tvrdí Och. „Byli jsme šťastní, když jsme zjistili, že dokončil svůj program festivalu a chtěl se stát jedním z členů poroty Je to dobrý člověk a milovník kina.“

Festival vyhlásí vítěze čestných cen, ale podle Ochse opět vyzdvihne „celebrity, které jsou zvláště citlivé na svět, ve kterém žijeme, a na kinematografii“, jako je „host akce“ Robert Redford, který obdržel cenu ocenění v roce 2005.

„Je to velká osobnost, ale hodně dal i mladým filmařům a nezávislé americké kinematografii. Nebo si vezměte Benicia del Tora, dalšího cinefila, který nás všechny překvapil svými znalostmi o české kinematografii. To je to, co hledáme,“ říká Och.

KVIFF uctí světoznámého českého umělce Franze Kafku u příležitosti 100. výročí jeho úmrtí retrospektivní výstavou s názvem „Toužíme být rudým Indiánem: Kafka a kinematografie“.

Kafkovi bylo věnováno mnoho akcí a Ochs říká: „Museli jsme zajistit, aby naše akce byla výjimečná, i kdyby se mi podařilo získat pět lidí, aby znovuobjevili jeho knihy, stálo by to za to.“