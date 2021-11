Filipíny zpřísňují hraniční kontroly, aby zabránily variantě Omicron

Varianta Omicron se v neděli dál šířila světem, 13 případů bylo nalezeno v Nizozemsku a po dvou v Dánsku a Austrálii.

Pracovní skupina pro koronaviry na Filipínách zařadila Rakousko, Českou republiku, Maďarsko, Nizozemsko, Švýcarsko, Belgii a Itálii do 15. prosince na takzvaný „červený seznam“ a zakázala vstup cestujícím z těchto zemí.

Zákaz se původně vztahoval na Jižní Afriku, Botswanu, Namibii, Zimbabwe, Lesotho, Svazijsko a Mosambik.

Vláda také ustoupila od plánu umožnit vstup některým očkovaným zahraničním turistům od 1. prosince.

„Žádné příchozí mezinárodní cestování není povoleno pro všechny osoby, bez ohledu na stav očkování, které pocházejí ze zemí/domén/teritorií Červeného seznamu nebo v nich byly během posledních 14 dnů před příjezdem do jakéhokoli přístavu na Filipínách,“ řekl mluvčí společnosti Carlo Nograles. uvedl v prohlášení.

Filipíny, které jsou jednou z nejhůře postižených zemí v regionu z hlediska zranění, úmrtí a ekonomických ztrát, postupně znovu otevřely své hranice a ekonomiku.

Počet nových denních případů v neděli klesl na 838, což je nejnižší úroveň od prosince 2020 – ve srovnání s rekordním maximem více než 26 000 v září – poté, co bylo plně proočkovaných více než 35 milionů Filipínců, tedy 46 procent cílové populace.

Cílem je podle Carlita Galveze zvýšit počet očkovaných jedinců na 54 milionů do konce roku, tedy 70 procent cílové populace, 77 milionů do konce března 2022 a 90 milionů do konce června. Jr., který vede vládní strategii očkování.

Galvez v neděli představil dohodu o nákupu dalších 20 milionů dávek vakcíny COVID-19 vyvíjené společnostmi Pfizer Inc a BioNTech SE, která je určena pro přeočkování a dětské vakcíny v příštím roce.