Filipínci byli přibiti na kříže navzdory odporu církve

SAN PEDRO CUTOD, FILIPÍNY >> Osm Filipínců bylo přibito na kříže, aby znovu ztvárnili utrpení Ježíše Krista v krvavé tradici na Velký pátek, včetně tesaře, který byl 34. ukřižován s modlitbou za konec ruské invazi na Ukrajinu, protože to udělal. Chudí, stejně jako on, jsou zoufalejší.

V zemědělské vesnici San Pedro Kotod v provincii Pampanga severně od Manily byly po tříleté přestávce způsobené pandemií koronaviru obnoveny skutečné ocelářské operace. Zaregistroval se asi tucet vesničanů, ale dostavilo se jen osm lidí, včetně 62letého tesaře a malíře nápisů Robina Inaje, který vykřikl, když byl přibit na dřevěný kříž, když to velký dav sledoval v úmorném letním vedru.

Na tiskové konferenci krátce po svém ukřižování Inaji řekl, že se modlí za vymýcení viru COVID-19 a ukončení ruské invaze na Ukrajinu, která přispěla k prudkému nárůstu cen plynu a potravin po celém světě.

„Jen tyto dvě země jsou zapleteny do této války, Rusko a Ukrajina, ale všichni jsme ovlivněni růstem cen ropy, i když nejsme zapojeni do této války,“ řekl Inaji.

Před ocelářskými operacemi Enagy agentuře Associated Press řekl, že prudké zvýšení cen ropy a potravin po ruské invazi na Ukrajinu mu znesnadnilo doplnění jeho skromných příjmů z tesařství a signmakingu.

Tisíce lidí, včetně zahraničních turistů, se přišly podívat na každoroční náboženský průvod v San Pedro Catud a dvou blízkých venkovských vesnicích.

Kitty Ennett, veterinářka z Irska, řekla, že ukřižování bylo „velmi náboženským zážitkem“ a stojí za dlouhou cestu z jejího domova ve Spojeném království.

„Když jsem viděla mladého muže, jak bičuje a jde ke kříži, bylo velmi dojemné vidět, kolik obětovali pro svou víru,“ řekla Annette agentuře AP. „Opravdu se vžili do Ježíšovy kůže.“

Enaje vyvázl téměř bez zranění, když v roce 1985 spadl z třípatrové budovy, což ho přimělo podstoupit utrpení jako dík za to, co považoval za zázrak. Prodloužil své obřady poté, co se jejich blízcí uzdravili z vážných nemocí, jeden po druhém, díky čemuž se ve vesnici stal oblíbeným jako „Kristus“ při znovuuvádění křížové cesty v postní době.

Před ukřižováním na prašném kopci Enaje a ostatní Spasitelé, v trnitých korunách větví, nesli v krutém horku na zádech více než kilometr (přes půl míle) těžký dřevěný kříž. Zástupci vesnice, oblečení jako římští vůdci, mu později protloukali dlaněmi a chodidly 4palcové (10 cm) hřebíky z nerezové oceli a poté ho 10 minut drželi nahoře na kříži na slunci.

Jiní kajícníci chodili bosi ulicemi vesnice a bili si holá záda bambusovými tyčemi a kusy dřeva. Někteří účastníci v minulosti otevřeli řezné rány na zádech kajícníků pomocí rozbitého skla, aby zajistili, že rituál byl dostatečně krvavý.

Apokalyptická krajina odráží jedinečnou značku katolicismu na Filipínách, která spojuje církevní tradice s lidovými pověrami.

Mnoho chudých kajícníků většinou podstupuje rituály smíření za své hříchy, modlitby za nemocné nebo za lepší život a díkůvzdání za zázraky.

Církevní vůdci na Filipínách vyjádřili svou nespokojenost s ukřižováním a sebemrskačstvím a prohlásili, že Filipínci mohou projevovat svou víru a náboženskou oddanost, aniž by sami sobě ubližovali, a místo toho vykonávají charitativní činy, jako je darování krve.

Robert Reyes, prominentní katolický kněz a aktivista za lidská práva v zemi, řekl, že krvavý rituál odráží neschopnost církve plně vzdělávat mnoho Filipínců o křesťanské víře a nechat je na vlastní pěst zkoumat osobní způsoby, jak hledat božskou pomoc pro všechny druhy nemocí. . .

Populární katolicismus se hluboce zakořenil v místní náboženské kultuře, řekl Reyes s odkazem na chaotický každoroční průvod černé sochy Ježíše Krista zvaného Černý Nazaretský, který podle úřadů přitahuje každý leden více než milion věřících na jeden z největších asijských náboženských svátků. . . Mnozí nosí ručníky, aby je pomazali na dřevěnou sochu, protože věří, že mají moc léčit neduhy a zajistit si dobré zdraví a lepší život.

„Otázkou je, kde jsme byli my, církev, když to začali dělat?“ Reyes se zeptal: „Klérus by se měl více ponořit do komunit a mluvit s vesničany.“ „Pokud je budeme soudit, pouze je vyhostíme.“

Mezitím desítky let stará tradice ukřižování dala na mapu slum San Pedro Kotud – jednu z více než 500 vesnic pěstujících rýži v provincii Pampanga.

Organizátoři uvedli, že více než 15 000 turistů, Filipínců a cizinců, se shromáždilo u hřebíků v Kotude a dalších dvou okolních vesnicích. Panovala tu slavnostní atmosféra, když vesničané prodávali balenou vodu, klobouky, jídlo a náboženské předměty a policisté a maršálové udržovali pořádek.

„Milují to, protože na zemi nic takového opravdu není,“ řekl Johnson Gareth, britský touroperátor, který přivezl 15 turistů z osmi zemí, včetně Spojených států, Kanady a Německa, aby byli svědky ukřižování.

„Je to méně křiklavé, než si lidé myslí,“ řekl Gareth agentuře Associated Press. „Myslí si, že by to bylo velmi hrozné nebo velmi nechutné, ale není. Bylo to provedeno velmi uctivým způsobem.“ ———

K této zprávě přispěli novináři agentury Associated Press Aaron Favela a Cecilia Forbes.

