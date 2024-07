FiiO předělává starý přenosný CD přehrávač bez AA baterií

CD přehrávače jsou zpět, zlato. Zatímco Gen Z absorbuje 90. léta, která nikdy nezažila, prostřednictvím nostalgie po Nirvaně, Tamagotchi a kabelových sluchátkách, audio značka FiiO je tady, aby to využila. Nový přenosný CD přehrávač společnosti, DM13, je založen na schématu ikon jako Discman. Přidává však moderní prvky, jako je bezdrátové připojení HD a vestavěná baterie, takže Gen Zers jsou ušetřeni potíží s nošením malého arzenálu AA článků, které je třeba na začátku každé hodiny vyměnit.

FiiO DM13 přichází po retro rebootech společnosti Gramofonová deska Z nepochopitelných důvodů, Kazetový přehrávačPřipravovaný CD přehrávač se vyznačuje elegantním designem s digitálním displejem na přední straně, který mu dodává moderní, drsnější vzhled, který je mnohem nervóznější než oldies us Gen.

Komunikace FiiO/Starscream

DM13 podporuje 3,5 mm a 4,4 mm jednostranné symetrické výstupy pro analogový výstupní linkový poslech. Pro ty, kteří preferují bezdrátové připojení, podporuje vysoce kvalitní aptX HD a je kompatibilní s mnoha telefony Android a přenosnými přehrávači médií. (Apple používá kodek AAC s nižší bitovou rychlostí, takže majitelé iPhonů získají méně působivý bezdrátový zvuk bez adaptéru.)

FiiO říká, že DM13 podporuje osm hodin přehrávání hudby na jedno nabití. Má také USB výstup a vyhrazený desktopový režim, který obchází baterii a využívá její hlavní napájení doma.

Špatnou zprávou pro fanoušky her z 90. let je, že DM13 zatím není k dispozici. Poté, co byl tento týden oficiálně odhalen na konferenci, Akce CanJam v LondýněCD přehrávač se začne prodávat v září za 179 USD (179 GBP ve Velké Británii). Začne se dodávat pouze ve stříbrné barvě, ale FiiO říká, že červená, modrá, titanová a černá barva dorazí později v průběhu roku.