Festival si připomíná 25 let oslav českého dědictví | zábava

Czech Heritage Society of Victoria County dosáhla v neděli významného milníku, kdy oslavila 25. výročí Festivalu českého dědictví.

Zakladatelka Marjorie Matula pomohla odstartovat český festival, jak je ve městě známý, s poněkud skromnými začátky. Asi 100 lidí se zúčastnilo prvního festivalu v roce 1985, který zahrnoval malý taneční soubor, misku kuřecí polévky, hrst koláčů a tradiční turnaj v taroki karet.

„A navíc jsme měli pivo, samozřejmě,“ řekl s úsměvem Matula, pátá generace Čechomoráka. „Měli jsme si dát nějaké pivo.“

Ale za 25 let Matula pomohl přerůst festival v jeden z předních viktoriánských festivalů, který každoročně přitahuje více než 1000 lidí. Jde o počet lidí, kteří se v neděli objevili na festivalu ve Victoria Community Centre.

„Když jsme začínali, chtěli jsme jen způsob, jak zachovat naše dědictví,“ řekl Matula. „Začalo to karetním turnajem Taroky, ale navrhl jsem, abychom udělali něco pro ty, kteří nechtějí hrát karty.“

Czech Festival stále podává taroki, kuřecí polévku a pivo, ale nyní je připraven pro další stovky lidí.

„Každý rok to postupně rostlo,“ řekl Matula. „Lidé si opravdu uvědomovali, co děláme.“

Stejně jako mnozí z přítomných, i Matula měla na sobě tradiční ručně vyráběné oblečení karmínové a tmavě modré z materiálů, které si zakoupila na své nedávné cestě do České republiky.

„Češi je nosí při slavnostních příležitostech,“ vysvětlil Matula.

Byla to jistě slavnostní událost. Když návštěvníci festivalu nejedli talíř tradiční slovanské kuchyně, včetně hovězího guláše, kysaného zelí, zelených fazolí, bramborové kaše, kuřecí polévky a koláčů, tančili na melodie Shiner Hobo Band nebo si prohlíželi několik druhů domácí koláče. Džemy, chléb, víno, oblečení a šperky se prodávají na stolech kolem komunitního centra.

Přestože je to již 25 let oslav českého dědictví, Matula je přesvědčen, že festival bude pokračovat ještě mnoho let.

„Stále jsme v tom. V dohledné době se toho nezbavíme,“ řekla. „Nadále zveme všechny, aby vystoupili každý rok. Nemusíte být Čech, abyste se dobře bavili. To říkám vždycky.“