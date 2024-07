Festival českých filmů zahajuje pocta americkému herci a režisérovi Viggovi Mortensenovi

PRAHA (Reuters) – V turistických Karlových Varech na západě České republiky odstartoval mezinárodní filmový festival, kterým je oceněn americký herec a režisér Viggo Mortensen.

Mortensen, třikrát nominovaný na Oscara za nejlepší mužský herecký výkon, by měl na pátečním zahajovacím ceremoniálu převzít cenu prezidenta festivalu a uvést druhý film, který režíroval, „The Dead Don’t Harm“.

Speciální host festivalu, Oscarem oceněný režisér a producent Steve Soderbergh, uvede dva filmy „Kafka“ a „Mr. Knife“ v retrospektivě nazvané „Desiring to Be a Red Indian: Kafka and the Cinema“.

Retrospektiva uvede filmy adaptované z knih Franze Kafky ke stému výročí autorovy smrti.

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary potrvá do 6. července. Velká porota, v níž sedí oscarový australský herec Geoffrey Rush, posoudí 12 filmů pro hlavní cenu, Křišťálový glóbus.