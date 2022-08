Ferrari 2008 GP2 Series Dallara spatřeno na české dálnici

Gif : Twitter / @MigueluVe

Pokud jste a Závodní fanoušekPravděpodobně jste snili O řízení účelového závodního auta na veřejné komunikaci. Je to také realita Závodní jezdci si nemohou pořádně užít. Samozřejmě, že mnoho šampionátů pořádá závodní akce Pouliční kola, ale tyto tratě jsou uzavřeny pro pozorování a lemovány zábranami, aby byla zajištěna bezpečnost všech. Přenos úrovní Mistrovství světa v rally Mezi soutěžními rychlostními zkouškami jsou mezinárodní závodní vozy jedinou dobou, kdy legálně jezdí na otevřených silnicích. Ne vždy jdou hladce. Někdo se však rozhodl využít své šance a nedávno řídil Dallaru GP2 Auto na dálnici.

Na videu zveřejněném na Twitteru někdo zahlédl Dallaru GP2/08 z roku 2008 namalovanou jako klisna z éry Michaela Schumachera. L Ferrari značky Boro od počátku roku 2000. Série GP2 (dnešní Formule 2) je přímým vstupem do mistrovství světa FIA Formule 1, Dallara je jediným dodavatelem podvozků pro GP2 a F2 již 17 let.

Záběry ukazují, že Dallara jela dálniční rychlostí, než naplno rozvinula svůj potenciál zrychlit provoz v minulém provozu. Upřímně, řidič Dallary je bezpečnější než většina řidičů, které jsem kdy viděl. Neproplétají se provozem ani se nesnaží předjíždět auta v pravém pruhu. Policie zřejmě nedokázala identifikovat řidiče velmi výrazného neregistrovaného vozidla a tento majitel Dallary to v minulosti udělal. Ferrari 458 Italia české policie by v této situaci bylo velmi užitečné.

Možná se divíte, jak k tomu člověk přišel Mít 14 let staré auto GP2. Díky předpisům daným kategorií musí týmy nakupovat své vozy centrálně prostřednictvím promotéra šampionátu. To znamená, že jedna skupina nemůže snížit náklady nákupem použitého vybavení od jiné skupiny. Toto omezení je důvodem, proč řidiči utrácejí až miliony dolarů, aby soutěžili. Použitý podvozek GP2 má tendenci najít si cestu do Boss GP, nenáročné jednomístné závodní série pro cokoliv. Vozy GP2 tvoří většinu závodů a jsou relativně dostupnou alternativou ke strojům Formule 1, které závodily v Boss GP od 90. a 20. století.