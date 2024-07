Federální obchodní komise varuje některé výrobce počítačů, že porušují pravidla o právu na opravu

Federální obchodní komise připomíná mnoha počítačovým společnostem, že štítky „v případě odstranění zneplatní záruku“, stejně jako jazyk, který odrazuje spotřebitele od toho, aby si svá zařízení sami opravovali. Panel varoval ASRock, Gigabyte a Zotech, aby se jich zbavily a odstranily podmínky, které hrozí zrušením záruky, pokud uživatelé poruší pečeť, napsal v dopise ASRock, Gigabyte a Zotech. tisková zpráva spatřen dříve hrana.

„Dopisy třem dalším společnostem varují před používáním štítků obsahujících frázi ‚ZRUŠIT ZÁRUKU, POKUD JE ODSTRANĚNA‘ nebo podobné fráze umístěné na produktech, které brání spotřebitelům ve schopnosti provádět běžnou údržbu a opravy jejich produktů,“ napsala americká Federální obchodní komise dopisy byly zaslány společnostem ASRock, Zotac a Gigabyte, které prodávají a prodávají herní počítače, grafické čipy, základní desky a další příslušenství,“ dodala.

Nebyly to jen štítky, byl to také jazyk v zárukách, který říkal, že záruky zaniknou, pokud by uvedené plomby byly porušeny. Podle tiskové zprávy tyto praktiky „mohou bránit právu spotřebitelů na opravu produktů, které si zakoupili“. Zaměstnanci Komise zkontrolují webové stránky společností po 30 dnech a neopravení porušení může vést k donucovacím opatřením.

Zákony o právu na opravu se rozšířily po celých Spojených státech, ale Federální obchodní komise ve skutečnosti cituje zastaralá pravidla, která sahají desítky let zpět. Podle zákona Magnuson-Moss Warranty Act z roku 1975 nemohou společnosti stanovit limity na opravy, pokud neposkytnou díly nebo služby zdarma nebo neobdrží výjimku od Federal Trade Commission.

Nejde o nový incident, jak jsme psali o podobném varování od FTC v roce 2018. Hlídací pes tehdy poslal varování šesti společnostem: Nintendo, Sony, Microsoft, Asus, HTC a Hyundai. Nicméně, takové štítky a zásady nejsou nutně nezákonné v jiných zemích, říká iFixit. Psal jsem loni.