Fauci říká, že varianta Omicron COVID již může být přítomna v Americe

Dr. Anthony Fauci říká, že nová varianta koronaviru od společnosti Omicron již může být ve Spojených státech.

„Nepřekvapilo by mě, kdyby tomu tak bylo,“ řekl hlavní lékařský poradce Bílého domu. O víkendu NBC dnes.

„To jsme ještě nezjistili, ale když máte virus, který vykazuje tento stupeň přenosnosti, a ve skutečnosti máte případy související s cestováním, které pozorovali v Izraeli, Belgii a na dalších místech, když máte virus jako je tento, téměř vždy to skončí v podstatě všude,“ řekl v sobotu.

spojený stát Cestování bude omezeno od pondělí z Jižní Afriky a sedmi dalších sousedních zemí, protože narůstají obavy o novou alternativu. Varianta, kterou Světová zdravotnická organizace pojmenovala podle písmene v řecké abecedě, byla poprvé objevena v Jižní Africe.

„Problém se zákazem cestování z konkrétní země nám dává čas, abychom to lépe posoudili,“ řekl Fauci. „To je důvod, proč to udělat, ne žádný důvod k panice, ale chceme nám dát trochu času na vyplnění prázdných míst, která právě teď neznáme.“

Řekl, že lidé by neměli být znepokojeni novou variantou COVID-19, ale měli by i nadále přijímat preventivní opatření, jako je nošení roušek, sociální distancování a vyhýbání se velkým vnitřním shromážděním. Řekl také, že hrozba této nové alternativy by měla povzbudit lidi, aby se nechali očkovat.

Dr. Fauci řekl, že omikronová varianta „v podstatě nakonec skončí“, FREDERIC J. BROWN / AFP prostřednictvím Getty Images

Vakcíny, které používáme, to mohou obsahovat, a pak [omicron] Nebude to tak vážné, jak si někteří lidé myslí,“ řekl. „Spousta neznámých, a proto jsme tím vším prošli.“