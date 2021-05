Fauci „nepřesvědčený“ COVID-19 se vyvíjel přirozeně

Dr. Anthony Fauci Říká, že „není přesvědčen“, že se COVID-19 vyvíjel přirozeně, a vyzval k otevřenému vyšetřování původu viru.

“Kolem počátků je spousta mlhy.” Covid-19 Přesto jsem se chtěl zeptat, jste si stále jisti, že se to vyvinulo přirozeně? “Katie Sandersová z PolitiFactu se zeptala národního odborníka na infekční nemoci na akci, Fakta o Spojených státech: Festival ke kontrole faktů Událost.

„Ve skutečnosti ne,“ řekl Fauci, ředitel Národního ústavu pro alergie a infekční nemoci (NIAID), asi o 12 minut později. Screenshoty Z události, která se konala počátkem tohoto měsíce, ale většina médií ji přehlédla. „Nejsem o tom přesvědčen, myslím, že bychom měli pokračovat ve vyšetřování toho, co se stalo v Číně, abychom mohli i nadále zjišťovat, co se stalo podle našich nejlepších schopností.“

Lidé, kteří tuto záležitost vyšetřovali, řekli, že je možné, že vystoupení z nádrže se zvířaty by později zasáhlo jednotlivce, ale mohlo to být něco jiného, ​​a musíme to zjistit. Takže, víte, proto jsem řekl Plně podporuji jakékoli vyšetřování zaměřené na původ viru. “

Potřebujeme posilovací vakcíny pro COVID-19? Nevíme, říká Fauci.

„Řekl byste před touto skupinou kategoricky, že virus COVID-19 nemohl nastat sériovým průchodem v laboratoři?“ Fauciho požádal senátor Rand Paul během slyšení v Senátu minulé úterý.

Fauci takovou možnost výslovně nevyloučil: „Nemám žádnou odpovědnost za to, co mohli Číňané udělat, a plně podporuji jakékoli další vyšetřování toho, co se v Číně děje,“ řekl. „Zopakuji však ještě jednou, že National Institutes of Health a NIAID přesvědčivě nefinancovaly výnosy funkčního výzkumu, který bude proveden na Wuhanském virologickém ústavu.“

Ball tvrdil, že financování prostřednictvím National Institutes of Health (NIH) bylo přesměrováno na kontroverzní Wuhanský virologický institut – čínská laboratoř, o které se věřilo, že hrála roli v počátečním vypuknutí COVID-19. Paul se zaměřil zejména na získání funkčního výzkumu – který pracuje na tom, aby byly patogeny smrtelnější nebo snadněji přenosné. Tvrdil, že americký virolog na takovém výzkumu pracoval s Čínským institutem, a uvedl, že byl financován Národními instituty zdraví.

Fauci na události ověřující fakta uvedl, že Paul „mísí … téměř nezodpovědným způsobem“ ve společném výzkumu SARS-CoV-1, který se v Číně objevil na počátku dvacátých let, s čínskými učenci.

Úředníci Trumpovy administrativy a republikáni na Hillu již dlouho tvrdí, že existuje vysoká šance, že by COVID-19 mohl být výsledkem úniku z laboratoře. Světová zdravotnická organizace (WHO) Inzerovat Teorie úniku v laboratoři byla minulý týden „velmi nepravděpodobná“, ale i dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, šéf Světové zdravotnické organizace, uvedl, že hodnocení výzkumného týmu, zda se virus dostal do populace po laboratorní nehodě, nebylo . Dostatečně široký Vyžaduje to další vyšetřování.

Bílý dům ještě musí říci, zda viděl důkazy, které vyvracejí teorii úniku v laboratoři, ale připojil se k výzvám k nezávislému vyšetřování.

Dlouhodobé obavy z odstraňování „nepochopitelných“ masek, FAUCI, WALENSKY SAY

Tisková tajemnice Bílého domu Jane Psaki tento týden uvedla, že Bidenova vláda veřejně a soukromě oznámila, že čínská vláda „nebyla od začátku transparentní“.

Nedávná prohlášení Fauci ukazují vývoj lékařových přesvědčení o původu koronaviru za poslední rok. V květnu 2020 Fauci do značné míry odmítl teorii úniku z laboratoře.

„Když se podíváte na vývoj viru u netopýrů a na to, co je teď venku, [the scientific evidence] Je tomu velmi nakloněn a nemohl být uměle nebo úmyslně manipulován “ národní geografie včas.

Získejte aplikaci FOX NEWS

“Vše o postupném vývoji v čase to silně naznačuje.” [this virus] Vyvinuli se v přírodě a potom druhy vyskočily, “řekl v té době časopisu, že na základě vědeckých důkazů nemyslel na teorii úniku v laboratoři.