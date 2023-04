Fanoušci Zeldy byli příjemně překvapeni, že teorie Kingdom Tears vlastně dává smysl

U The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom jsme v tak trochu hype cyklu, kde dlouholetí fanoušci série berou absenci pravidelně distribuovaných informací o hře jako příležitost začít spřádat čím dál směšnější teorie o obsahu hry – a teď byli všichni příjemně překvapeni jednou teorií, která ve skutečnosti dává tak velký smysl.

Víme, že v Tears of the Kingdom ztratí Link většinu schopností a schopností, které nasbíral v Breath of the Wild, protože tak fungují videohry. Několik upoutávek Tears of the Kingdom hraje prominentně v sekvenci, kde je Link napaden zkaženou energií proudící z toho, co vypadá jako Ganondorfova mrtvola. Spolkne Linkovu pravou paži, což je pravděpodobně důvod, proč po zbytek hry skončí s touto podivnou, nelidskou končetinou.

„Dobrý čas na teorii,“ začíná prominentní příspěvek na subredditu Kingdom Tears s odkazem na moment, kdy se Linkova ruka ponořila. „To je, když je odebráno vše, co jsme nasbírali v BotW. Srdce, Stamina Wheels a Hero Abilities. Bylo by také hezké vidět Ganondorfa používat něco jako Urbosa’s Fury nebo Daruk’s Protection!“

Ve velkém měřítku jsou všichni na tuto myšlenku připraveni. „Teorie č. 1 nejvěrohodnější a nejvěrohodnější v celém tomto odvětví“ 1 komentující (Otevře se na nové kartě) Říká tomu. Toto je nejvěrohodnější teorie, kterou jsem zatím viděl. říká další (Otevře se na nové kartě). O schopnostech hrdiny se však vedou určité debaty – stejně jako jiné schopnosti Poznámky komentátora (Otevře se na nové kartě)„Schopnosti hrdinů odešly, když šampioni odešli. Tohle je na konci Světového poháru, vidíte, jak se dívají na stranu krále Roma a pak se všichni lesknou.“

V těchto komentářích můžete zaznamenat vyčerpání z případu artikulace The Theory of Zelda a zdá se, že tento sentiment převládá v celé komunitě. Bodem zlomu možná bylo, když se znovu začal objevovat divoký nápad z Breath of the Wild dnů Ganona, že je starověkým hrdinou, který porazil Ganona, a od té doby se zdá, že lidé jsou konečně ochotni se uklidnit a čekat, co má TotK v zásobě. . Přinejmenším takový dojem získáte, když si tyto diskuse náhodně projdete.

Řekl jsem to již dříve ve vysvětlení o rozdílu mezi Ganonem a Ganondorfem a zopakuji to zde – Zelda lore je trochu nepořádek. Více než ochota Nintenda přepracovat téměř cokoli, pokud to poslouží novému hernímu nápadu, je snaha poskládat příběh série do něčeho koherentního zábavnějším zpestřením než cokoli jiného.

