Fanoušci PlayStation jsou nadšení poté, co Sony vydá nové exkluzivní hry pro PS5

Fanoušci PlayStation jsou nadšení z nové provokace společnosti Sony ohledně jejího připravovaného seznamu her pro PS5, konkrétněji exkluzivních her pro PS5, kterých bude podle Jima Ryana hojnost. Během Nedávný rozhovor„Šéf PlayStation odhalil, že Quiet od společnosti Sony by se neměl mýlit jako nečinné ruce, protože evidentně investoval do tolika„ špičkových “her, že PS5 bude mít více„ vlastního softwaru “než kterákoli předchozí konzole PlayStation.

„V tichosti, ale jistě jsme investovali do špičkových her pro PlayStation a zajistíme, aby generace PS5 měla více vyhrazeného softwaru než kdy dříve,“ řekl Ryan.

To je bohužel vše, co Ryan k této věci musel říci, a stojí za zmínku, že nepoužívá slovo „exclusive“, ale spíše „custom software“, což pravděpodobně v této souvislosti znamená totéž.

Uvidíme, jaké budou tyto hry, ale víme, že PlayStation Studios a jeho partneři se připravují na vydání Vrátit se, A pak Ráčna a řinčeníA Horizon je na západ zakázánA Bůh války RagnarokA Gran Turismo 7A DeathlopeA Duch drát Tokio, A více. Některé z těchto her však přicházejí na PS4 a možná i na PC, což technicky znamená, že některé z nich nejsou exkluzivní pro PS5. Jak však půjdeme hlouběji do této generace, mělo by se začít uvolňovat více exkluzivních PS5.

Všechno, co bylo řečeno, i když nepříjemnosti jsou vágní, stačí, aby fanoušci PlayStation byli nadšení, zvláště poté, co se mnozí obávají, že Sony se zaměří na méně exkluzivních PS5 ve prospěch vydávání pouze trháků AAA her. Nakonec to může být ohnisko výstupu první strany, ale zdá se, Jim Ryan a jeho kolegové. Zavázáno k zajištění her druhé a třetí strany. Pokud tato strategie zní povědomě, je to proto, že to byla strategie pro většinu generace PS4.