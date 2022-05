Expert WHO David Heymann říká, že k propuknutí opičích neštovic došlo v důsledku sexu mezi zuřivými Evropany

The Pokračující propuknutí opičích neštovic Podle odborníka WHO to mohlo pramenit ze sexuální aktivity v deliriu v Evropě.

Dr. David Heyman řekl: Ta neobvyklá pomazánka může Vzniklo ze sexuálních setkání na nedávných setkáních v Belgii a Španělsku.

„Víme, že opičí neštovice se mohou šířit při těsném kontaktu s ranami nakažené osoby,“ řekl. „A zdá se, že sexuální kontakt nyní tento přenos zesílil.“

Opičí neštovice se zatím mimo Afriku nerozšířily, protože nemoc byla vysledována až ke kontaktu člověka s nakaženými zvířaty.

Nejnovější potvrzené případy v Evropě jsou spojeny se sexuálním kontaktem mezi muži.

Španělští představitelé uvedli, že případy opičích neštovic jsou způsobeny oslavou „Guy Pride“ na Kanárských ostrovech, která přilákala desítky tisíc davů.

Německé případy byly spojeny se sexuální aktivitou v deliriu.

Snímek vytvořený při vyšetřování ohniska opičích neštovic, ke kterému došlo v Demokratické republice Kongo v letech 1996 až 1997, ukazuje paže a trup pacienta s kožními lézemi způsobenými opičími neštovicemi. prostřednictvím agentury Reuters

„Je velmi pravděpodobné, že se někdo nakazil, vyvinuly se mu léze na genitáliích, rukou nebo jinde, a pak se rozšířil na ostatní, když došlo k fyzickému, sexuálnímu nebo blízkému kontaktu,“ řekl Heymann. „A pak tu byly tyto mezinárodní události, které zasadily šíření nemoci po celém světě, ve Spojených státech a dalších evropských zemích.“

Zdravotníci ale varují, že virus se může šířit úzkým kontaktem s infikovanými končetinami nebo jejich oblečením.

„Sexuální aktivita ze své podstaty zahrnuje intimní kontakt, u kterého by se dalo očekávat, že zvýší pravděpodobnost přenosu, bez ohledu na sexuální orientaci člověka a bez ohledu na způsob přenosu,“ řekl Mike Skinner, virolog z Imperial College London.

Předseda nouzového výboru WHO, profesor David L. Heymane, zúčastněte se tiskové konference. Řekl, že opičí neštovice se mohly znovu objevit kvůli sexuální aktivitě v evropském rave. Zdroj obrázků FABRICE COFFRINI / AFP přes Getty Images

Světová zdravotnická organizace potvrdila asi 90 případů opičích neštovic v desítkách zemí včetně USA, Německa, Francie, Izraele a Dánska.

Možné případy byly identifikovány v Zatím tři státy USA New York, Massachusetts a Florida.

Mezitím Heymann zdůraznil, že nemoc je zvládnutelná a nepřenáší se vzduchem.

Prominentní lékař v čele expertního týmu WHO popsal bezprecedentní propuknutí opičích neštovic ve vyspělých zemích jako „náhodnou událost“. Cynthia S. Goldsmith, Russell Regner/CDC přes AP, File

„Tohle není Covid,“ řekl. „Musíme to zpomalit, ale nešíří se to vzduchem a máme vakcíny, které proti tomu chrání.“

Příznaky nedávného propuknutí byly relativně mírné a pacienti se obvykle zotavili během týdnů bez hospitalizace.

Příznaky infekce mohou zahrnovat horečku s lézemi v oblasti genitálií.

s drátem