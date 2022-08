Expedice, která objevila nejhlubší sladkovodní ponor v České republice, je stále hlouběji

Nejhlubší zatopená sladkovodní propadlina světa, Hranická propast, byla nyní změřena o něco hlouběji. Podle tiskové zprávy nedávná expedice do jámové jeskyně v České republice určila její hloubku nejméně 1476 stop.

Hloubku ponoru dříve odhadovali pouze vědci. Nová měření byla vyšší než odhad z roku 2016 1 325 stop pod hladinou moře. Robot spuštěný do hlubin ponoru umožnil vědcům určit přesná měření.

Hranická propast

Hranická propast je považována za hlubší než tato informace. Kvůli technologickým omezením se vědci stále nemohou dostat na dno ponoru.

Vědci během této cesty shromáždili více informací o tvaru díry. Tyto informace použili k vytvoření 3D mapy, která by tyto informace mohla zobrazit v jejich hloubce.

K tomu byl použit malý robot vybavený sonarovými paprsky a šesti kamerami.

Michal Guba, vedoucí České speleologické společnosti Hranická propast, řekl, že pro nás bylo velmi důležité, že se nám podařilo vytvořit mapu podpořenou daty. Navíc řekl, že hraniční mezera je viditelná jako velká díra, která vertikálně klesá, než se otočí na jihozápad asi 450 metrů daleko.

I když se potápěči pokoušeli vstoupit do díry v minulosti, potýkali se s extrémně nízkou viditelností, takže průzkum byl extrémně náročný. Zjistili také, že voda by opařila jakoukoli část jejich těla, která by nebyla pokryta potápěčským oblekem, protože byla kyselá.

Potápěči navíc uvedli, že vzduch přímo nad vodou je nedýchatelný kvůli vysokým hladinám oxidu uhličitého ve vzduchu.

V průběhu let do díry spadlo mnoho kmenů, kusů listí a stromů, které blokovaly části jeskyně, takže je občas obtížné prozkoumat.

Také zajištění bezpečnosti potápěče je náročné kvůli struktuře otvoru. Potápěč může spadnout dále do díry, pokud ztratí kontrolu nad svým vztlakem. Newsweek zprávy.

Čtěte také: V této chorvatské vesnici se záhadně objevuje 100 obřích propadů

Technická omezení

V hloubce 200 metrů Kukpa řekl, že jejich hlavním cílem bylo prozkoumat kontrolu Migada. Protože všechno šlo dobře, rozhodl se tým překonat tuto překážku. Rozlehlé oblasti, kterými prošli, a mapy je kvůli podvodnímu robotovi donutily zastavit v hloubce 450 metrů. Technická omezení.

Dřívější průzkum díry odhalil, že se vytvořila Spodní voda prosakuje dolů Na rozdíl od upwellingu se jev nazývá hypogenní formace. Nyní si vědci myslí, že díra byla vytvořena prosakováním podzemní vody a erozí podloží.

Většina jeskyní je tvořena procesem shora dolů, při kterém voda pomalu prosakuje rozpustnými horninami, jako je vápenec na zemském povrchu. Tento proces rozpouští horninu a výsledkem je dutina, která se časem prohlubuje. Mnoho hlubokých jeskyní však vzniká obráceným procesem zdola nahoru, při kterém se horká, kyselá podzemní voda pomalu pohybuje nahoru a eroduje okolní horninu.

Související článek: Jeskynní průzkumníci objevují starověký les v 600 stop dlouhé prohlubni