Expat veletrh slibuje ukázat cizincům, proč je Brno skvělé místo k životu

„Nejdůležitější je, že přinášíme vše, co dělá Brno mezinárodní, na jednom místě a v jeden den. Můžete tak objevovat, objevovat a užívat si všechny příležitosti, které život v Brně nabízí – a navíc si ho můžete užít se stovkami další cizinci, kteří tam žijí.Takže to není jen o výstavě samotné a příležitostech, které tam vidíte, ale také o setkání se spoustou lidí, kteří jsou ve stejné situaci jako vy.

Proto máme nejen výstavu, ale kromě všech stánků a vystavovatelů je tu spousta míst k odpočinku. Máme pro vás skvělé mezinárodní jídlo, nápoje a kávu, kde můžete posedět a poznat nové přátele.“

Je veletrh jen pro expaty, kteří žijí v Brně, nebo by měli lidé cestovat i z jiných míst?

„Určitě to není jen pro lidi, kteří žijí v Brně, ale i pro lidi, kteří uvažují o tom, že by se do Brna přestěhovali, nebo kteří žijí v České republice někde, kde se jim opravdu líbí, ale chtějí se dozvědět více o České republice samotné. Takže je to rozhodně nejen pro expaty v Brně. Prostě – můžete se přijet podívat, jak se žije v Brně odkudkoli.“

Můžete jmenovat nějaké konkrétní pavilony a výstavy? Z toho, co si pamatuji z minulého roku, tam bylo něco jako tři nebo čtyři patra, takže jen aby měli lidé představu o tom, jaké věci tam jsou.

Ano, jistě si dobře pamatujete, zaplníme všechna čtyři patra Městské tržnice a stánky a vystavovatelé tam budou buď expat friendly služby, zaměstnavatelé nebo kluby a spolky, jako jsou sportovní kluby. být také v Brně hodně uměleckých institucí Máme také školy, školky a komunitní prostory jako multikulturní centra.“

Bude něco jiného než loni? Pokud se někdo zúčastnil naposledy, dá se letos očekávat něco víc?

„Jo! Rozdíl oproti loňsku je v tom, že vše děláme zase o něco větší. Takže všechna čtyři patra nejen zaplníme, ale i rozlijeme. Food festival se vlastně bude konat venku na nádvoří Staroměstská radnice, takže uvnitř budovy bude trochu více místa a venku uspořádáme pěkný food festival.“

