Exoplanety: Hledání obyvatelných planet možná právě utichlo

Hledání planet, na kterých by mohl být život Jen se výrazně zúžila.

Vědci dlouho doufali a teoretický Že nejběžnější typ hvězdy v našem vesmíru – nazývaný trpaslík M – by mohl hostit blízké planety s atmosférou, potenciálně bohatou na uhlík a ideální pro vytváření života. Ale v nové studii světa obíhajícího kolem trpaslíka M ve vzdálenosti 66 světelných let od Země výzkumníci nenašli žádný náznak, že by taková planeta mohla vůbec udržet atmosféru.

Bez atmosféry bohaté na uhlík je nepravděpodobné, že by planeta byla pohostinná pro živé organismy. Molekuly uhlíku jsou koneckonců stavebními kameny života. Výsledky nevěstí nic dobrého pro jiné typy planet obíhajících kolem M trpaslíků, řekla Michelle Hillová, planetární vědkyně a doktorandka na University of California, Riverside.

„Tlak záření hvězdy je obrovský, dostatečný na to, aby vytlačil atmosféru planety,“ řekl Hill. V příspěvku na webu univerzity.

O trpasličích hvězdách M je známo, že jsou nestálé, vyzařují sluneční erupce a prší záření na blízká nebeská tělesa.

Po celá léta se však doufalo, že relativně velké planety obíhající poblíž trpaslíků M by mohly být v prostředí Zlatovlásky, dostatečně blízko jejich mladé hvězdě, aby zůstaly teplé a dostatečně velké, aby přilnuly k jejich atmosféře.

podle Nová studiepublikované v The Astrophysical Journal Letters.

K podobnému jevu dochází i v naší sluneční soustavě: zemská atmosféra se také zhoršuje v důsledku erupcí její blízké hvězdy, Slunce. Rozdíl je v tom, že Země má dostatek sopečné aktivity a další aktivity emitující plyny, aby nahradila ztrátu v atmosféře a učinila ji podle výzkumu stěží detekovatelnou.

Ve studii však byla zkoumána trpasličí planeta M, Giga 1252 BZpočátku by se hromadil, „mohl by obsahovat 700krát více uhlíku než Země a neměl by atmosféru,“ uvedl v tiskové zprávě spoluautor studie a astrofyzik z UC Riverside Stephen Kane. Ale pak slábne a eroduje.

GJ 1252b obíhá méně než milion mil od své hvězdy zvané GJ_1252. Studie zjistila, že planeta zažívá extrémní denní teploty 2 242 stupňů Fahrenheita (1 228 stupňů Celsia).

Existenci planety poprvé navrhla mise NASA Transiting Exoplanet Reconnaissance Mission neboli TESS. Poté astronomové nařídili zhruba 17 let starému Spitzerovu vesmírnému dalekohledu, aby se zaměřil na oblast v lednu 2020 – před méně než 10 dny. Spitzer je trvale deaktivován.

Vyšetřování, zda má GJ 1252b atmosféru, vedl astronom Ian Crossfield z University of Kansas a zapojila se do něj skupina výzkumníků z University of California Riverside, NASA’s Jet Propulsion Laboratory, Caltech, University of Maryland, Carnegie Institution for Science a Max Plank. Institute of Astronomy, McGill University, University of New Mexico a University of Montreal.

Prohrabávali se daty vytvořenými Spitzerem a hledali známky emisí nebo známky toho, že by planetu mohla obklopit plynová bublina. Dalekohled zachytil planetu, když procházela za svou hvězdou, řekl Hill, což výzkumníkům umožnilo „dívat se na hvězdné světlo, jak prochází atmosférou planety“, což dává „spektrální podpis atmosféry“ – nebo jeho nedostatek.

Hill dodala, že nebyla v šoku, protože nenašla žádné známky Joea, ale byla zklamaná. Hledá měsíce a planety v „obyvatelných zónách“ a výsledky činí pohled na světy obíhající kolem M trpasličích hvězd všude méně zajímavým.

Výzkumníci doufají, že získají o těchto typech planet více jasnosti s pomocí vesmírného dalekohledu Jamese Webba, dosud nejvýkonnějšího vesmírného dalekohledu.

Webb se na to brzy zaměří Systém TRAPPIST-1„Je to také trpasličí hvězda M se skupinou kamenných planet kolem ní,“ poznamenal Hill.

„Je velká naděje, že nám bude schopen říci, zda tyto planety mají kolem sebe atmosféru,“ dodala. „Myslím, že fanoušci trpaslíků M pravděpodobně právě teď zadržují dech, aby zjistili, zda můžeme zjistit, zda je kolem těchto planet atmosféra.“

Stále je však spousta zajímavých míst, kde hledat obyvatelné světy. Kromě pozorování planet vzdálených od trpaslíků M, u kterých je pravděpodobnější, že si udrží atmosféru, stále existuje téměř 1 000 hvězd podobných Slunci relativně blízko Země, které by mohly mít své vlastní planety obíhající v obyvatelných zónách, podle webové stránky studie UC Riverside. .