Exkluzivně: OSN se snaží zachránit černomořskou dohodu o obilí „vzájemně výhodným“ návrhem

KYJEV (Reuters) – Organizace spojených národů navrhla, aby Kyjev, Moskva a Ankara zahájily přípravy na přepravu ruského čpavku přes Ukrajinu ve snaze zachránit dohodu, která by umožnila bezpečný vývoz obilí z Černého moře, uvedl zdroj blízký rozhovorům. Středa.

Zdroj, který s agenturou Reuters hovořil pod podmínkou anonymity, uvedl, že jakmile začnou přípravy, chce Organizace spojených národů vést souběžná jednání o rozšíření černomořské dohody dohodnuté loni v červenci tak, aby zahrnovala více ukrajinských přístavů a ​​dalšího nákladu.

Rusko tento měsíc souhlasilo s prodloužením dohody o dva měsíce, ale uvedlo, že iniciativa skončí, pokud nebude splněna dohoda zaměřená na překonání překážek ruského vývozu obilí a hnojiv.

Zdroj uvedl, že Ukrajina a Turecko se dohodly na novém návrhu, jehož cílem je zlepšit operace v koridoru pro vývoz obilí v Černém moři, ale Rusko zatím nereagovalo.

Mluvčí OSN Stephane Dujarric na dotaz ohledně zprávy agentury Reuters na denním briefingu řekl, že rozhovory pokračují.

Jak si vzpomínáte, generální tajemník předložil oběma stranám několik nápadů, jak lépe usnadnit práci Společného koordinačního centra a také práci na otázce vývozu čpavku, který je součástí dohody, která byla podepsána. Konverzace a komunikace probíhají. Ale to je to, co teď řeknu.“

Organizace spojených národů a Turecko loni v červenci mezi Moskvou a Kyjevem zprostředkovaly iniciativu Black Sea Grains Initiative, která měla pomoci řešit globální potravinovou krizi, kterou zhoršila ruská invaze na Ukrajinu, která je největším světovým vývozcem obilí.

Výzva ke zlepšení obilní uličky

Zdroj řekl agentuře Reuters, že Organizace spojených národů doručila „formální výzvu vedoucím představitelům Ukrajiny, Turecka a Ruska s návrhem specifického oboustranně výhodného algoritmu, který by radikálně zlepšil“ práci obilného koridoru.

Ukrajina a Turecko potvrdily svou připravenost pracovat na algoritmu navrženém generálním tajemníkem. Mezitím, až do 30. května, Rusko nedalo svůj souhlas, ačkoli v algoritmu byly příznivé pozice.

Ukrajinští představitelé uvedli, že od poloviny dubna Rusko zavedlo „nepřiměřená omezení“ na činnost černomořské dohody o obilí.

Rusko to popřelo a vyzvalo všechny strany, aby zrušily zákaz tranzitu čpavku přes ukrajinský přístav Pivdenye poblíž černomořského přístavu Oděsa, který byl pozastaven po ruské invazi v únoru loňského roku.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve svém nočním videoproslovu obvinil Rusko z maření všech aktivit v Pivdenye, kde se 1,5 milionu tun zemědělských produktů nemůže pohybovat. Ostatní země by to podle něj měly vzít v úvahu.

„Všechny námořní země nyní vidí, co by mohlo ohrozit jejich přístavy a pobřeží, pokud by Rusko přestalo bránit plavbě v Černém moři,“ řekl Zelenskyj.

„Jinými slovy, blokáda přístavu na Ukrajině představuje velmi vážná rizika pro různé země, zejména pro ty, které mají vztahy, které se Rusko snaží využít ke spekulativním účelům.“

Ukrajinské úřady uvedly, že pracovníci budou potřebovat asi 30 dní na přípravu potrubí k opětovnému čerpání čpavku.

Náměstek ukrajinského ministra pro renovace v úterý uvedl, že Kyjev žádá od Moskvy a OSN záruky, že dohoda o obilí bude fungovat normálně, pokud Ukrajina Rusku umožní vyvážet čpavek potrubím.

Vysoký vládní zdroj tento měsíc agentuře Reuters řekl, že Kyjev zváží povolení ruského čpavku procházet jeho územím za účelem vývozu za podmínky, že dohoda o obilí v Černém moři bude rozšířena o více ukrajinských přístavů a ​​širší škálu komodit.

(Reportáž Pavel Politiuk; Střih Timothy Heritage, Kirsten Donovan, Ron Popeski, Diane Kraft

