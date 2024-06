Existuje druhá šipka času? Nový výzkum říká, že ano

Tato myšlenka naznačuje, že jak vesmír stárne a expanduje, stává se organizovanějším a efektivnějším, což je téměř v rozporu s teoriemi o rostoucím kosmickém nepořádku. Hazen naznačuje, že tyto dvě „šipky“ – jedna entropie a druhá strukturované informace – by mohly běžet paralelně jedna k druhé. Pokud je tato teorie správná, mohla by být průlomová ve způsobu, jakým vnímáme čas, evoluci a samotnou strukturu reality.

Robert Hazen: Tady se musím přiznat. Musím být upřímný. Můžeme se mýlit. Mohli bychom se úžasně mýlit. Je ale také možné, že vědě chybí hluboká pravda o vesmíru. Máme asi deset přírodních zákonů a pouze jeden z nich má v současnosti šipku času. To je druhý zákon termodynamiky, zvyšující se entropie – to je neuspořádanost; Je to úpadek.

Všichni rosteme. všichni zemřeme. Ale druhý zákon nevysvětluje, proč se věci vyvíjejí; Proč život vzniká z neživota? Rozhlédnete se kolem a uvidíte, jak kvetou květiny, kvetou stromy a ptáci zpívají. Zdá se, že všechny tyto věci odporují myšlence chaosu. Ve skutečnosti jde o jakési uspořádání přírody.

Dovolte mi, abych vám řekl, co si myslíme: Myslíme si, že zde chybí zákon, druhá šipka času, která popisuje tento nárůst v pořadí, a myslíme si, že jde o nárůst informací. Jsou tedy dvě možnosti. Můžeme se mýlit. Mohli bychom se strašně mýlit, dramaticky. Ale myslím, že pokud se mýlíme, mýlíme se velmi zajímavým způsobem. A myslím, že pokud máme pravdu, je to velmi důležité.

Jsem Bob Hazen. Jsem vědec na Carnegie University’s Earth and Planetary Laboratory ve Washingtonu, D.C. a studuji mineralogii a astrobiologii. Miluji vědu. Domníváme se, že z nějakého důvodu pro čas chyběl druhý šíp. Tato šipka má co do činění s rostoucími informacemi, rostoucím řádem a zvyšující se standardizací, která jde ruku v ruce se šipkou rostoucího chaosu, rostoucího chaosu a entropie.

Jádrem všeho, o čem jsme z hlediska Ztraceného zákona přemýšleli, je evoluce. Když řeknu slovo „evoluce“, okamžitě si vybavíte Darwina, ale tato myšlenka výběru jde daleko za Darwina a život. To platí pro vývoj atomů. To platí pro vývoj minerálů. To platí pro vývoj planet, atmosfér a oceánů. Evoluce, kterou vidíme jako nárůst rozmanitosti, vzoru a složitosti systémů v průběhu času.

Otázka tedy zní: „No, co je evoluce?“ Evoluce je prostě výběr pro funkci. To platí pro každý typ systému. Nyní si v životě musíte vybrat organismy, které mohou přežít dostatečně dlouho, aby se mohly rozmnožovat a mít potomky, kteří předávají své vlastnosti. To je to, co řekl Darwin, a to je velmi důležitý příklad výběru zaměstnání. Ale ve světě nerostů si vybíráte organizace, agregáty a struktury atomů, které přetrvávají a které mohou přetrvávat miliardy let i v nových prostředích.

Nehroutí se. Netavit. Nevyhýbají se počasí. Je velmi podobný biologické evoluci, ale liší se v detailech. Věříme, že zde chybí zákon, kterým je zákon evoluce. Pokud existuje zákon, musí být kvantitativní. Musí mít měřítko. Musíte umět něco změřit. A to, na co jsme se zaměřili, je fascinující koncept informací, ale nejen informací obecně, co se nazývá „funkční informace“.

Uvidím, jestli vám to můžu vysvětlit, protože mi chvíli trvalo, než jsem na to přišel sám. Představte si systém, sofistikovaný systém, který má schopnost vytvářet obrovské množství různých konfigurací. Řekněme, že kovy tvoří atomy a máte desítky různých prvků, které tvoří kovy, a mohou se uspořádat různými způsoby. A 99,99999999 – mohl bych pokračovat – procento těchto konfigurací nebude fungovat. Zhroutí se. Nikdy se nevytvoří. Příliš malý zlomek tvoří stabilní kov a vy skončíte s málo stabilními kovy a spoustou odmítnutí.

Nyní se stačí zamyslet nad tímto zlomkem. Pokud je jedna ze sta bilionů, bilionů, bilionů, bilionů stabilní pravděpodobnost, pak můžete tento zlomek reprezentovat jako informaci. A protože je to tak malý kousek, potřebujete k tomu spoustu informací – to jsou funkční informace. Evoluce je prostě nárůst funkčních informací, protože jak si vybíráte pro lepší a lepší výsledky, vybíráte si minerály, které jsou stále stabilnější. Vybral jsem si pro organismy, které umí plavat. Mohou létat. Mohou vidět.

Potřebujete více informací a každý krok na evolučním žebříčku vás vede k dalším funkčním informacím. Takže náš zákon, náš chybějící zákon, druhá šipka času se nazývá „Zákon funkčního rozšíření informací“. Toto je paralelní šipka času, o které věříme, že existuje a kterou chceme pochopit. Myšlenka navýšení funkčních informací má opravdu hluboký dopad. Myslete na funkční informace šálku kávy; Možná teď jeden nosíš.

Máte spoustu atomů a tyto atomy mohou být biliony bilionů bilionů různých konfigurací, ale jen malý zlomek těchto konfigurací se vejde do šálku kávy. Představte si nyní šálek kávy jako těžítko. Vím, že jsi jako těžítko používal hrnek na kávu. Všichni to máme a je to docela dobré, ale můžete si vyrobit lepší těžítko. A šálek kávy dělá úžasný šroubovák. Zamyslete se tedy nad tímto: Říkáme, že šálek kávy je stejně cenný jako šálek kávy. Má určitou hodnotu jako těžítko, ale žádnou hodnotu jako šroubovák – to je kontextové.

To je důvod, proč je druhá šipka času pro vědu obtížná, protože říká, že v přírodním světě existuje něco, co není absolutní. Je to kontextové. Záleží na tom, jaký je váš účel. Záleží na tom, jakou máte práci. Pokud je to pravda, pak říkáme, že ve vesmíru existuje něco, co zvyšuje řád, zvyšuje složitost a nečiní to náhodně. Je to volba pro práci. A pokud je to tak, pokud vybíráte funkci, znamená to, že se zdá, že existuje téměř – mohu použít slovo „účel?“

Mají kovy svůj účel? Má atmosféra nějaký smysl? Má život nějaký smysl? Pro mě tam je něco skutečného a starý způsob myšlení, který si představuje jedinou šipku času, už pro mě neplatí.